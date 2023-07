Gwałtowne burze, spadnie duży grad. Alerty IMGW w kilkunastu województwach

W środę pogoda będzie bardzo dynamiczna i niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla kilkunastu województw.

Ostrzeżenia obowiązują do godzin wieczornych w środę na terenie województw: zachodniopomorskiego (wschodnie powiaty), pomorskiego, warmińsko-mazurskiego (zachodnie powiaty), kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, lubuskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Burze z gradem, w weekend nawet 34 st.





W tych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami spadnie też duży grad, nawet do 5 cm.

Alerty nie obowiązują tylko w woj. podlaskim i lubelskim. W kolejnych dniach synoptycy planują wydać ostrzeżenia przed upałami i burzami dla całego kraju, w tym alerty drugiego stopnia.

W środę we wschodniej części kraju będzie upalnie, nawet do 32 st. Najchłodniej nad morzem, tam ok. 22-23 st.





W czwartek więcej deszczu spadnie na południu kraju. Upały spodziewane są w weekend. Lokalnie temperatura może wówczas wzrosnąć do 34 st.