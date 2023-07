Operacja służb na granicy z Białorusią. Uderzenie w międzynarodowy gang

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej zatrzymali dziewięć osób, członków międzynarodowej grupy przestępczej, która zajmowała się przemytem migrantów z Białorusi do granicy z Niemcami. Według śledczych grupa przemyciła co najmniej 200 cudzoziemców; za przemyt musieli zapłacić ok. 5 tys. euro.

Prok. Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował w rozmowie z portalem tvp.info, że zatrzymani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i blisko 50 zarzutów zorganizowania migrantom nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi. Dwóch zatrzymanych usłyszało zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Prokurator skierował do sądu wniosek o areszt dla ośmiu podejrzanych „z uwagi na istniejącą obawę bezprawnego utrudniania postępowania”. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Wobec dwóch zatrzymanych prokurator zastosował dozór policji i poręczenie majątkowe.

Przemyt 200 migrantów. Grupa przestępcza rozbita





Z ustaleń śledczych wynika, że zorganizowana grupa ułatwiła nielegalne przekroczenie granicy co najmniej 200 cudzoziemcom. Obcokrajowcy po nielegalnym przekroczeniu granicy Polski byli przewożeni samochodami w kierunku Niemiec, gdzie byli zostawiani.

– Z poczynionych ustaleń wynika, że ich celem były kraje Europy Zachodniej. Większość migrantów stanowili mieszkańcy Bliskiego Wschodu, głównie Iraku i Afganistanu, którzy za przemyt płacili około 5 tys. euro – mówi Banna.

Zespół prasowy CBŚP poinformował, że śledczy zabezpieczyli mienie podejrzanych warte kilkadziesiąt tysięcy złotych, w postaci m.in. pieniędzy i biżuterii. Ponadto w trakcie zatrzymań zabezpieczono narkotyki i broń, która została przekazana do badań specjalistycznych.

