Manipulacja Budki ws. paktu migracyjnego. Z odpowiedzią pospieszył Fogiel

Podczas trwającego posiedzenia Sejmu Borys Budka odniósł się do polityki przyjmowania migrantów w Polsce. Przy okazji zwrócił się do rządu, aby skorzystał z mechanizmu unijnej pomocy za przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Zdaniem Radosława Fogla to uznaniowa decyzja Komisji Europejskiej i byłoby to skazaniem naszego państwa na obowiązkowe przyjęcie nielegalnych migrantów.

Podczas posiedzenia Sejmu głos zabrał Borys Budka i w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek o przerwę oraz zwołanie Konwentu Seniorów.





Budka: Niech rząd zgodzi się na unijny mechanizm solidarnościowy





– Pierwszym punktem porządku obrad Sejmu powinno być podjęcie uchwały wzywającej rząd do skorzystania z przewidzianych prawem UE mechanizmów solidarnościowych i zapewnienia ochrony interesów RP – powiedział Budka.





Chwilę później na mównicy pojawił się Radosław Fogiel i... złożył wniosek przeciwny.





Fogiel: Niech Budka nie używa zasłony dymnej





– Wzywam przewodniczącego Budkę do tego, że jeżeli już wychodzi na tę mównicę i chce przekonać Wysoką Izbę do zgodzenia się na proces przymusowej relokacji nielegalnych migrantów, niech nie używa zasłony dymnej – mówił Fogiel.





– Niech nie mówi o mechanizmach solidarnościowych, niech nie mówi o korzystaniu z jakichś narzędzi. Ta solidarność ma polegać na tym, że jeśli się nie zgodzimy (na przyjęcie migrantów – przyp. red.) to mamy płacić pieniądze – dodał polityk Prawa i Sprawiedliwości.