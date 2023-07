Departament Stanu wylicza, co musi zrobić Ukraina, by wejść do NATO

Warunki, jakie Ukraina musi spełnić, by wejść do NATO, nie są tajemnicą; chodzi o reformy antykorupcyjne i demokratyczne – powiedział we wtorek rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Przyznał, że rozumie stanowisko władz Ukrainy ws. braku formalnego zaproszenia do Sojuszu. W odpowiedzi na pytanie PAP odmówił określenia, ile może zająć droga Ukrainy do NATO.

Nie mogę z tego podium podać konkretnie, ale te warunki to reformy demokratyczne, reformy antykorupcyjne, na temat których prowadzimy od jakiegoś czasu dialog z Ukrainą i które Ukraina publicznie przedstawiła jako reformy, które musi przeprowadzić. To nie jest więc dla nikogo tajemnica – powiedział Miller podczas wtorkowego briefingu prasowego. Dodał, że Ukraina poczyniła wielkie postępy w tej kwestii, czego odzwierciedleniem jest pominięcie MAP (Planu Działania na rzecz Członkostwa) jako procesu reform koniecznego do akcesji do Sojuszu.





Przede wszystkim pominięcie MAP





Pytany o to, w jaki sposób komunikat z wileńskiego szczytu różni się od tego z 2008 r. z Bukaresztu, gdzie również obiecano Ukrainie członkostwo, rzecznik wskazał właśnie na pominięcie MAP i odnotowanie postępów Ukrainy w drodze do NATO. Odnosząc się do krytycznej wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na temat ogólnikowych sformułowań w komunikacie, wyraził zrozumienie dla stanowiska Kijowa.





Przejściowe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy





– Z pewnością rozumiemy, jak podchodzą do tego członkowie ukraińskich władz i ukraińskiego społeczeństwa. Trudno wyobrazić sobie warunki, w których żyją, i rozumiemy, że biorąc pod uwagę te warunki, domagają się tego, czego się domagają. Myślę, że my robilibyśmy to samo, gdybyśmy byli w ich butach – powiedział Miller. Zapowiedział, że USA nadal będą pomagać Ukrainie wygrać tę wojnę. Zaznaczył jednocześnie, że akcesja Ukrainy nie jest możliwa, póki trwa konflikt.





USA nadal będą pomagać Ukrainie wygrać wojnę





Pytany przez PAP, jak USA definiują koniec wojny i czy droga Ukrainy do NATO może potrwać wiele lat, rzecznik resortu stwierdził, że odpowiedź na to pytanie wymagałaby odpowiedzi na „wiele hipotetycznych kwestii na temat bardzo nieprzewidywalnej sytuacji”. Wskazał też, że sojusznicy nie zdecydowali się określić ram czasowych dla ukraińskiej akcesji.





Miller zapowiedział też, że w nadchodzących dniach USA zaprezentują propozycję przejściowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.