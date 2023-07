Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy: Nasza armia odpowiada wszystkim standardom NATO

Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, powiedział, że ukraińska armia jest w wielu aspektach w pełni zgodna ze standardami NATO.

Polityk powiedział, że po inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę całkowicie zmieniło się ogólne postrzeganie ukraińskiej armii. Dodał, że ukraińskie wojska utrzymują linię frontu i prowadzą ofensywę, mimo że Ukraina nie ma obecnie przewagi powietrznej nad Rosjanami.





– Po 24 lutego 2022 roku zmieniło się postrzeganie armii. Nasza armia już dziś odpowiada standardom NATO i chcę zobaczyć, czy są jakieś kraje NATO, które byłyby w stanie utrzymać taką obronę, jaką my utrzymywaliśmy, przeprowadzić ofensywę bez przewagi powietrznej. W wielu innych komponentach nasza armia jest w czołówce, jeśli chodzi o zasady i przepisy, które istnieją w Sojuszu, i jeśli chodzi o sprawy wojskowe – wskazywał Daniłow.





Ukraina w NATO po „wypełnieniu warunków”





Szefowie państw i rządów NATO zgodzili się na szczycie w Wilnie znieść wymóg Planu Działań na rzecz Członkostwa dla Ukrainy i zadeklarowali, że wystosują do niej zaproszenie do przystąpienia do Sojuszu po „wypełnieniu warunków”.

