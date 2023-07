Ukraina w NATO? Rosyjskie media niezależne: Nie ma co do tego wątpliwości

Wileński szczyt Paktu Północnoatlantyckiego jest pilnie obserwowany przez rosyjskie media niezależne i kremlowski reżim. Według rosyjskich mediów niezależnych nie ma wątpliwości, że Ukraina wstąpi do NATO, jest tylko kwestia, kiedy to nastąpi. Rosyjscy komentatorzy podkreślają, że Sojusz systematycznie zwiększa pomoc wojskową dla Kijowa i zacieśnia współpracę z ukraińskimi siłami zbrojnymi.

Niezależna telewizja Deszcz zwraca uwagę na nowe deklaracje państw członkowskich w sprawie dostaw uzbrojenia. Wskazuje między innymi na francuskie rakiety o zasięgu do 250 km, niemieckie drony i pociski, polskie śmigłowce Mi-24 i amerykańską amunicję kasetową.





Dawid Stulik, analityk i były dyplomata, powiedział telewizji Deszcz, że to pewne, iż Ukraina zostanie przyjęta do Sojuszu, więc podstawowe pytanie brzmi: Kiedy i jak?





– Nikt nie wątpi, że Ukraina wstąpi w NATO wtedy, gdy zakończy się wojna, i to zwycięstwem Ukrainy. Dlatego państwa członkowskie ogłosiły własne pakiety pomocy militarnej, co jest ważnym sygnałem, że Sojusz będzie wspierał Ukraińców aż do ich zwycięstwa – wskazał specjalista.

Część ekspertów wojskowych podkreśla, że Ukrainie udało się rozszerzyć dyplomatyczny parasol ochronny i pozyskać nowoczesną broń, która może pomóc w wyzwoleniu ukraińskich ziem spod rosyjskiej okupacji.





