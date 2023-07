„Ukraina stanie się członkiem NATO”. Stoltenberg przedstawił warunki

Ustaliliśmy pakiet środków, by przyjąć Ukrainę do NATO; potwierdzamy, że zostanie ona członkiem Sojuszu, jeśli Kijów zwycięży w wojnie – ogłosił we wtorek w Wilnie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

– Na pakiet składają się: nowy program wsparcia dla Ukrainy, by pomóc temu państwu odejść od standardów sowieckich, utworzenie Rady NATO-Ukraina, gdzie będziemy działać na zasadzie równości, oraz potwierdzenie, że Ukraina zostanie członkiem NATO – powiedział Stoltenberg.





Szczyt NATO: Pakiet pomocy dla Ukrainy





– Sojusznicy uzgodnili też zniesienie wymogu wypełnienia przez Ukrainę Planu Działań na Rzecz Członkostwa (MAP) – dodał szef NATO.





Stoltenberg zapewnił, że zaproszenie do Sojuszu zostanie Ukrainie wysłane, gdy „warunki ku temu zostaną spełnione”.





Ukraina w NATO? Najpierw musi wygrać wojnę z Rosją





Sekretarz generalny NATO odpowiadając na pytania dziennikarzy przypomniał, że „warunkiem kardynalnym, bez którego nie ma mowy o jakiejkolwiek dyskusji o przyjmowaniu Ukrainy do NATO, jest to, czy kraj ten wygra wojnę z Rosją”.





– Bez tej wygranej nie ma szans na zaproszenie Ukrainy do Sojuszu – uzupełnił Stoltenberg, dodając że „nie ma żadnych ram czasowych przyjęcia Ukrainy do Sojuszu, bo proces akcesji do NATO zawsze opierał się na spełnianiu wymogów”.