Tajwan na liście państw. Znana firma przeprasza

Pod presją oburzonych chińskich internautów włoski producent biżuterii Bulgari przeprosił za określenie Tajwanu jako państwa – podała we wtorek agencja Reutera. Nie pierwszy raz luksusowe marki lub aktorzy przepraszają za sugestie, że Tajwan jest terytorium niezależnym od Chin.

Użytkownicy serwisu Weibo (chińskiego odpowiednika Twittera) wzięli na celownik markę Bulagari i jej chińskich ambasadorów po tym, jak internauci spostrzegli, że na stronie firmy przy nazwie Tajwan brakuje dopisku „Chiny”.





Internauci zarzucali firmie naruszenie suwerenności Chin i promowanie niepodległości Tajwanu. Nawoływali też chińskich ambasadorów marki do zerwania z nią współpracy.





Przeprosiny od Bulgari





Komunistyczne władze Chin uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część swojego terytorium i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając przy tym możliwości użycia siły. Jedyna dopuszczalna forma wspominania o nim publicznie to nazywanie go „chińską prowincją” lub umieszczenie na liście „terytoriów”.

Dlaczego Chinom tak zależy na Tajwanie? Tajwan szykuje się na totalną blokadę ze strony Chin – taki wniosek płynie z opublikowanego właśnie raportu tamtejszego ministerstwa obrony. Chiny... zobacz więcej

Bulgari, które jest własnością luksusowego konglomeratu LVMH, jeszcze tego samego dnia opublikowało przeprosiny, zapewniając, że pomyłka była spowodowana błędem w zarządzaniu i że „szanuje suwerenność i integralność terytorialną Chin”.





Koszulka z mapą Chin





Nie jest to pierwsza zagraniczna marka, która spotkała się z gniewem chińskich użytkowników mediów społecznościowych niezadowolonych z określenia Tajwanu, Hongkongu lub Makau.





W 2019 r. luksusowe marki, w tym Versace, Givenchy i Coach, zostały ostro skrytykowane w Chinach, gdy wyszło na jaw, że na stronach internetowych i towarach wskazywały te trzy regiony jako państwa. W maju 2018 r. amerykańska marka odzieżowa Gap przepraszała za koszulki z mapą Chin, na której nie zaznaczono Tajwanu, a wcześniej sieć hotelowa Marriott wyrażała skruchę z powodu rozesłanej do klientów ankiety, w której Tybet, Tajwan i Hongkong określono jako kraje.