Przyszedł się zbadać i okradł SOR

Wezwani do awantury w sklepie policjanci skontrolowali bagaż jednego z uczestników zajścia i znaleźli w nim przedmioty skradzione ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Opocznie. Okazało się, że dzień wcześniej 23-latek był w szpitalu na badaniach i wykorzystał to jako okazję do kradzieży.

Interwencja policjantów miała miejsce w poniedziałek – patrol dzielnicowych został skierowany do jednego ze sklepów ogólnospożywczych na ulicy Piotrkowskiej w Opocznie, gdzie awanturę mieli wszcząć dwaj agresywni klienci – podała we wtorek policja.





– Na miejscu funkcjonariusze zastali dwóch mężczyzn w wieku 23 oraz 29 lat, będących mieszkańcami powiatu mysłowickiego. Podczas kontroli bagażu młodszego z awanturników, policjanci odnaleźli szereg akcesoriów medycznych m.in. glukometry, probówki, materiały jednorazowe. Wzbudziły one podejrzenia, ponieważ miały oznaczenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Opocznie. Do lokalnej policji nie wpłynęło zgłoszenie kradzieży od żadnej z opoczyńskich placówek medycznych, dlatego policjanci pojechali do szpitala, aby sprawdzić, czy odnalezione przedmioty są jego własnością – zrelacjonowała asp. sztab. Barbara Stępień.





Łupem padły wyroby o łącznej wartości ponad 1,3 tys. zł





W szpitalu ustalono, że dzień wcześniej 23-latek został przyjęty do SOR na badania. Mężczyzna wykorzystał chwilową nieuwagę personelu i będąc w gabinecie lekarskim, włamał się do jednej z szafek z akcesoriami medycznymi. Jego łupem padły wyroby o łącznej wartości ponad 1,3 tys. zł. W poniedziałek około godziny drugiej w nocy 23-latek na własne żądanie wypisał się ze szpitala.





Zobacz też: Dwa razy w ciągu godziny zatrzymany przez policję. Miał sensacyjne wytłumaczenia





Już kilka godzin później razem z kolegą wszczął awanturę w jednym z opoczyńskich sklepów, a dzięki dociekliwości dzielnicowych można było postawić mu zarzut kradzieży z włamaniem. Wszystkie skradzione przedmioty zostały odzyskane.

#wieszwiecej Polub nas

Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zatrzymany 23-latek był wcześniej karany za przestępstwa kradzieży, kradzieży z włamaniem, a także za przestępstwa narkotykowe.