Minister obrony Niemiec: Dostarczymy Ukrainie pociski artyleryjskie, Mardery, Leopardy i wyrzutnie Patriot

Niemcy dostarczą Ukrainie nowy pakiet uzbrojenia, w tym 20 tys. pocisków artyleryjskich, 40 wozów bojowych Marder, 25 czołgów Leopard 1 i dwie wyrzutnie Patriot – powiedział w Wilnie minister obrony Niemiec Boris Pistorius.

Niemcy przekażą również Kijowowi 5 tys. amunicji dymnej, pakiet sprzętu rozpoznawczego i obrony przed dronami oraz pięć wozów opancerzonych.





Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział podczas konferencji zorganizowanej dla przybywających na szczyt NATO w Wilnie przywódców, że omówi z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem relacje jego kraju z Unią Europejską.





W poniedziałek – zanim turecki prezydent zaakceptował wniosek Szwecji o przyjęcie do NATO – oświadczył on, że Unia Europejska powinna „otworzyć drogę” do członkostwa Turcji w bloku 27 europejskich państw, zanim turecki parlament zaakceptuje prośbę Szwecji o członkostwo w Sojuszu.