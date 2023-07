Redaktor naczelny „GP” złożył zawiadomienie do prokuratury ws. Ludmiły Kozłowskiej

Redaktor naczelny „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie” Tomasz Sakiewicz złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z wypowiedzianymi przed sądem słowami działaczki Fundacji Otwarty Dialog Ludmiły Kozłowskiej.

Zawiadomienie zostało złożone do Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Sakiewicz: Tak czy inaczej doszło do przestępstwa

– Zawiadomienie dotyczy dwóch potencjalnych przestępstw, czyli zeznania nieprawdy mimo uprzedzenia o odpowiedzialności mówienia prawdy przez panią Kozłowską i pana Kramka w sądzie albo naruszenie tajemnicy państwowej; bo taka jest dokładnie treść zeznań tych państwa – że dotarli do tajnych dokumentów ABW poprzez służby mołdawskie, stąd posiadali wiedzę. Tak czy inaczej doszło do popełnienia przestępstwa. Ja mam swój pogląd na to, bo służby mołdawskie całkowicie zaprzeczają, żeby miały jakikolwiek kontakt z państwem Kramkiem i Kozłowską, ale trzeba zbadać też drugą ewentualność, że być może poprzez jakiegoś agenta służb mołdawskich, albo innego agenta, który podawał się za służby mołdawskie rzeczywiście nastąpił wyciek tajemnicy państwowej – powiedział Tomasz Sakiewicz.

Jak informuje Niezależna.pl, 30 czerwca podczas procesu wytoczonego Tomaszowi Sakiewiczowi przez Fundację Otwarty Dialog odbyło się m.in. przesłuchanie Ludmiły Kozłowskiej. Przedmiotem procesu jest sprawa finansowania Fundacji Otwarty Dialog.





Co Ludmiła Kozłowska zeznała w sądzie?

W toku przesłuchania Kozłowska odpowiadając na pytania Sakiewicza stwierdziła, że została uznana za osobę niebezpieczną dla państwa polskiego „na podstawie tajnego raportu, (...) który został wcześniej zbudowany, z tego co wiemy od mołdawskich służb, obecnie demokratycznych, na podstawie fake newsów z Kazachstanu i Mołdawii”.

„Dopytywana o tę sprawę powiedziała, że »mołdawskie służby pokazywały te informacje«, po czym potwierdziła swoją wypowiedź raz jeszcze” – napisała Niezależna.pl.

Strona mołdawska zaprzecza

W przesłanym portalowi stanowisku, Służba Bezpieczeństwa i Wywiadu Republiki Mołdawii zaprzeczyła twierdzeniom Ludmiły Kozłowskiej.

„Służba Bezpieczeństwa i Wywiadu Republiki Mołdawii (SIS) kategorycznie zaprzecza i stanowczo odrzuca insynuacje i interpretacje związane z jej działalnością. Potępiamy wszelkie próby oczerniania i angażowania instytucji w spory o podłożu politycznym” – napisano w oświadczeniu.





Dodano, że SIS nie przekazała Ludmile Kozłowskiej żadnych tajnych materiałów Polski ani innych partnerów.

