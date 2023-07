Papszun: Nikt w Europie nie ceni polskich trenerów

Decyzja Marka Papszuna, by po siedmiu latach opuścić Raków Częstochowa, była wielkim zaskoczeniem dla wszystkich w polskim futbolu. Emocje już nieco opadły, a szkoleniowiec przyznaje, że chciałby spróbować swoich sił w zagranicznym klubie. Z tym jest jednak problem.

Papszun przejął Raków jeszcze w IV lidze i w siedem sezonów doprowadził go do zdobycia dwóch Pucharów Polski oraz mistrzostwa kraju w poprzednim sezonie. Gdybym był Serbem, Chorwatem albo Portugalczykiem, z tymi wynikami potencjalnie ofert byłoby więcej – przyznał trener w rozmowie z portalem sport.pl.



– Nie jest łatwo o taką ofertę, bo jako trenerzy z Polski nie istniejemy na europejskim rynku. Jakimś echem te sukcesy oczywiście się obiły. Moje nazwisko gdzieś krąży, ale musi wystąpić jeszcze kilka czynników, by doszło do zatrudnienia – dodał.



Niedawno Papszun związał się z agentem Christosem Dimitriadisem. Jest to pierwszy pełnomocnik, który będzie reprezentował szkoleniowca w jego trenerskiej karierze.



– Po sezonie poważniejsze kluby mają już zrobione rozeznanie wśród trenerów. To działa podobnie jak z zawodnikami. Transfer trzeba wypracować, odpowiednio przygotować. Nie wszyscy zawodnicy są przecież wyskautowani, niektórzy przychodzą z polecenia – przyznał.



Trener przyznał, że miał już pierwsze propozycje, ale żadna nie była dla niego satysfakcjonująca. – Miałem dwie oferty, które odrzuciłem. W jednej chodziło o kierunek, w drugiej – o możliwości drużyny. Nie chcę wchodzić w projekt, do którego nie jestem w pełni przekonany – zaznaczył.