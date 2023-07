Polskie kluby ruszają na podbój Europy. Wreszcie z podniesionym czołem

W głowach polskich kibiców świeże jest wciąż wspomnienie lata 2018 roku. To właśnie wtedy, rekordowo wcześnie, bo już 16 sierpnia, wszyscy czterej reprezentanci Ekstraklasy pożegnali się z marzeniami o sukcesie w Europie. Teraz ma być lepiej. Musi być lepiej. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że przed nami nie tylko lato, ale i jesień, a może nawet wiosna z „klubowymi” emocjami w pucharach. Skąd te powody do optymizmu?

Wróćmy jeszcze do feralnego lata 2018 roku. Górnik Zabrze został zdominowany przez AS Trenczyn, Lech Poznań – tu wielkich pretensji mieć nie można – nie poradził sobie z KRC Genk, a Jagiellonia – z Gent. Osobną historią była Legia Warszawa, która przepadła z… mistrzem Luksemburga. Dwumecz z Dudelange do dziś pozostaje jednym z najbardziej haniebnych w długiej i pięknej historii stołecznego klubu.





Tamto lato było pukaniem w dno od spodu. Straciliśmy cenne miejsce w europejskich pucharach, głównie dlatego, że rok wcześniej było… prawie tak samo źle. Kiedyś, gdy Wisła Kraków rok w rok (nieskutecznie) biła się o Ligę Mistrzów, eliminowały ją Real, Barcelona czy Panathinaikos. W ostatnich latach lepsi od nas byli mistrzowie Mołdawii, Słowacji, Azerbejdżanu czy wspominanego wcześniej Luksemburga. Nawet najwięksi optymiści nie szukali jasnych punktów. Było ciemno, źle, świat nam uciekł.





Pięć lat to za mało, by mówić, że doszło do świadomej rewolucji. Wiele rzeczy poukładało się jednak w naszym klubowym futbolu dobrze. Przede wszystkim: pojawił się Raków, dając niekoniecznie pożądany „oddech” duopolowi Lecha i Legii. Do czołówki na stałe dołączyła też Pogoń Szczecin, a całość złożyła się w najmocniejszy możliwy pucharowy zestaw.





To jeden powód do optymizmu. Drugi: Lech Poznań pokazał, że można. Pamiętamy oczywiście o występach Legii Warszawa w Lidze Mistrzów, kapitalnych bojach z Realem, Borussią czy Sportingiem Lizbona, o wyrównanej batalii z Ajaksem w 1/16 Ligi Europy. Ale to już przeszłość. O Ligę Mistrzów jest i będzie znacznie trudniej niż wtedy (Legioniści w decydującej fazie wyeliminowali… Dundalk). Mistrzowie Polski powinni celować gdzie indziej, szukać radości w rozgrywkach niższego kalibru.





Kolejorz błysnął w Lidze Konferencji Europy. Najpierw awansował do fazy grupowej, a potem stoczył aż trzy dwumecze wiosną: wygrane z Bodo/Glimt i Djurdgarden, a także przegrany, choć niezwykle wyrównany i emocjonujący, z Fiorentiną. Do kasy poznańskiego klubu wpłynęło sporo pieniędzy z biletów, jeszcze więcej z UEFA, a najwięcej… za Michała Skórasia, który dobrą grą w Europie wypromował się do FC Brugge, znacząco podbijając swoją wartość.

Cztery kluby z nadziejami





Lech chce iść za ciosem, a wraz z nimi wzmocniona, bardzo silna Legia, zachęcony dobrym losowaniem Raków, a pewnie i Pogoń. Szanse są… spore. Z wyliczeń Lorenzo Carliego, domorosłego analityka piłkarskiego, wynika, że częstochowianie mają prawie 50 proc. szans na grę w fazie grupowej Ligi Europy — czyli drugich w hierarchii, po Lidze Mistrzów, europejskich rozgrywkach. Lech z kolei może z powodzeniem (41 proc.) myśleć o powtórce z rozgrywki i grze w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.

Ale po kolei.





Zacznijmy od tego, że Lech, Legia i Pogoń wyżej niż Liga Konferencji Europy nie podskoczą. Kilka fatalnych sezonów z rzędu sprawiło, że przedstawiciela w Lidze Europy możemy mieć tylko wtedy, jeśli nie uda się podbić Ligi Mistrzów. Czyli może być nim tylko mistrz Polski, tylko jeśli przejdzie pierwszą rundę eliminacji. Lech rok temu nie przeszedł (bolesny dwumecz z Karabachem), więc z LM „spadł” do drugiej rundy eliminacji LKE.





Raków ma znacznie łatwiejsze zadanie i większe szanse, bo choć – jak mawia klasyk – „w Europie nie ma już słabych drużyn”, to Flora Tallinn to nie ta sama półka co Karabach. Karabach, z którym Raków zagra, ale… w drugiej rundzie, gdy uda się wyeliminować mistrzów Estonii.





Częstochowianie są mocni. Bardzo mocni. Jeśli Dawid Szwarga będzie w stanie wejść w buty Marka Papszuna, jeśli będzie w stanie utrzymać dominujący styl zespołu spod Jasnej Góry, mistrzowie Polski będą faworytami nie tylko w starciu z Florą, ale i Karabachem, który w letnich sparingach – delikatnie rzecz ujmując – nie błyszczy (bardzo przeciętna postawa w starciu m.in. z Legią). Dość powiedzieć, że z wyliczeń wynika, iż „Medaliki” mają aż 11 proc. szans na grę w Lidze Mistrzów. A to już byłoby coś, to już byłby prawdziwy hit i wielki „bum” nie tylko dla klubu z Częstochowy, ale i całej polskiej piłki.

Wicemistrzowie Polski, Legioności, po fatalnym sezonie 2021/22, który zakończyli w środku ligowej stawki, wracają do pucharów po rocznej przerwie. Nauczeni na błędach, z – wreszcie! – kompetentnym, spokojnym dyrektorem sportowym (Jacek Zieliński), z trenerem, który dostał komfort pracy (Kosta Runjaić), mają skład gotowy do walki na dwóch, a pewnie i trzech frontach.





Trzon drużyny został utrzymany, kontrakt Josue przedłużony, a szeregi zespołu zasiliło czterech bardzo dobrych zawodników: wszyscy z potencjałem na to, by z miejsca wskoczyć do pierwszej jedenastki. Marc Gual, Radovan Pankov, Patryk Kun oraz Juergen Elitim to, przynajmniej na papierze, wzmocnienia nie tylko na Ekstraklasę, ale i na walkę o fazę grupową Ligi Konferencji Europy. Do tego spory postęp zrobił Ernest Muci, zdrowy jest też Blaz Kramer, który ma zacząć sezon jako wyjściowa „dziewiątka” klubu z Łazienkowskiej.

Lech? Niedawno gruchnęła wieść, że poznaniacy pobiją rekord transferowy Ekstraklasy, ściągając z Belgii irańskiego skrzydłowego Aliego Gholizadeha. John van den Brom, trener Kolejorza, pragnie go u siebie tak bardzo, że jest gotów poczekać… do połowy września, gdy skończy rehabilitację po kontuzji kolana. Mowa o piłkarzu wartym prawie 2 miliony euro. A skoro Lech chce czekać do września, to znaczy, że w Poznaniu wierzą, iż Irańczyk przyjdzie akurat wtedy, gdy zacznie się poważne granie w Europie. W fazie grupowej.









Reasumując: transfery dokonane odpowiednio wcześnie, kadry przygotowane, na podbój Europy posłane cztery rzeczywiście najlepsze drużyny w kraju… Co może pójść nie tak?





W Rakowie wciąż nie ma następcy (zastępcy?) dla Iviego Lopeza. Hiszpan, lider zespołu, najlepszy piłkarz klubu w ostatnich latach zerwał więzadła w kolanie i w 2023 roku na boisko nie wróci. Pod Jasną Górą potrzebują „dziesiątki” w jego stylu, o podobnych do Iviego umiejętnościach, który niekonwencjonalnym zagraniem będzie w stanie rozerwać obronę rywali. Bartosz Nowak nie jest takim piłkarzem. Miguel Dominguez, sprowadzony latem z Miedzi Legnica, też nie.





Lech czeka na Gholizadeha, ale nawet z nim wciąż ma kilka dziur do załatania. Wątpliwości budzi skrzydło, brakuje wartościowego zmiennika dla Mikaela Ishaka, a i w defensywie przydałoby się dołożyć jeszcze jednego-dwóch piłkarzy, by w mniejszym stopniu polegać na wychowankach.





Pogoń jest z tej czwórki najsłabsza, ale ma w składzie najlepszego piłkarza Ekstraklasy, nieustannie pukającego do bram reprezentacji — Kamila Grosickiego. Efthymios Koulouris już w pierwszym sparingu strzelił dwa gole i wydaje się być wartościowym wzmocnieniem ofensywy. Trener Jens Gustafsson dostał spory komfort i wszelkie narzędzia, by pozytywnie zaskoczyć, ale… czy jest do tego zdolny? Kibice Portowców w zeszłym sezonie wielokrotnie dawali do zrozumienia, że nie są zadowoleni z jego pracy. Ewentualna wpadka może oznaczać koniec przygody Szweda z Ekstraklasą.





Na koniec Legia. Na koniec, bo… tu wszystko zdaje się działać jak należy. Świetne występy w sparingach, szeroka kadra, mądry, doświadczony trener, rywalizacja na każdej pozycji, świetni kibice, głód gry w europejskich pucharach — jest tak dobrze, że aż trudno się nie zastanawiać… kiedy i jak to wszystko się zepsuje?





Nieważne.





Po lecie 2018, które zaczęliśmy od mundialowej klęski reprezentacji, a skończyliśmy dwa miesiące później płacząc nad losem naszych klubów, polscy kibice zasługują na odrobinę radości. Zwłaszcza po tej nieszczęsnej Mołdawii. Czas na sukces. Dwa zespoły w fazie grupowej? A czemu nie!





Mecz Rakowa z Florą Tallin już we wtorek o godz. 20 w TVP Sport. Spotkanie skomentują Mateusz Borek i Robert Podoliński.