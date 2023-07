49-latek postrzelił z wiatrówki znajomego

Policjanci z Gdańska zatrzymali 49-latka, który w ogrodzie działkowym postrzelił z wiatrówki swojego 18-letniego znajomego. Mężczyźnie grożą dwa lata więzienia.

Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku asp. szt. Mariusz Chrzanowski przekazał, że w minioną niedzielę policjanci z komisariatu przy ul. Kartuskiej odebrali zgłoszenie, że na terenie ogródków działkowych na Jasieniu został postrzelony z wiatrówki 18-latek.

– Oficer dyżurny natychmiast skierował na miejsce policyjny patrol i funkcjonariusze szybko zatrzymali mężczyznę, który strzelił do znajomego. Policjanci zabezpieczyli też karabinek, który został przekazany do badań balistycznych biegłemu sądowemu. Rana, jakiej doznał pokrzywdzony, okazała się niegroźna i nie było potrzeby udzielenia mu pomocy medycznej – relacjonował.





Jeden z uczestników spotkania był poszukiwany





Funkcjonariusze ustalili tożsamość wszystkich obecnych na miejscu osób, a po sprawdzeniu ich danych w policyjnych systemach okazało się, że jeden z mężczyzn jest poszukiwany listem gończym.

– Na mężczyźnie ciążył ośmiomiesięczny wyrok więzienia za paserstwo oraz nakaz doprowadzenia do aresztu za popełnione wykroczenie. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. 48-latek został przesłuchany i usłyszał zarzut naruszenia czynności ciała. Poszukiwany 50-latek został przewieziony do aresztu śledczego, gdzie będzie odbywał karę więzienia – poinformował Mariusz Chrzanowski.

Za naruszenie czynności narządu ciała trwające nie dłużej niż siedem dni grozi kara ograniczenia wolności albo do dwóch lat więzienia.