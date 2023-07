Zarobki prezesów spółek skarbu państwa. O tym opozycja nie mówi

Opozycja – w tym politycy Platformy Obywatelskiej – zarzuca Prawu i Sprawiedliwości, że prezesi państwowych spółek zarabiają za dużo. Jednak w porównaniu z rządami PO-PSL zarobki prezesów narodowych koncernów spadły, a spółki skarbu państwa notują o wiele wyższe zyski. Przykładem jest Orlen, który w latach 2016-22 osiągnął 70 mld zł zysku, a w latach 2009-2015 jedynie 5,4 mld zł. Za rządów koalicji PO-PSL prezes płockiego koncernu zarobił 3740 zł na każdy milion zysku, za rządów PiS było to 190 zł – 20-krotnie mniej.

O tym, że za rządu PiS przyjęto przepisy, które ukróciły obchodzenie limitów związanych z wynagrodzeniami w zarządach spółek SP, co było nagminną praktyką za PO-PSL, mówił wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka.

Polityk w połowie czerwca odpowiadał na pytania posłów PO Cezarego Tomczyka i Jarosława Urbaniaka o: „wysokie zarobki partyjnych nominatów PiS w spółkach Skarbu Państwa”. Posłowie zarzucali także PiS-owi i spółkom Skarbu Państwa omijanie tzw. ustawy kominowej.

Ustawa kominowa





Wiceminister zwrócił uwagę, że świeżo po objęciu władzy PiS w 2016 r. przyjęło ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami Skarbu Państwa. – Ustawa ta ukróciła obchodzenie limitów związanych z wynagrodzeniami w zarządach spółek Skarbu Państwa, co było nagminną praktyką za czasów rządów PO i PSL – mówił.

Mówił, że to za rządów PO-PSL „dochodziło do patologii związanych, gdy spółki z olbrzymimi stratami wypłacały swoim prezesom gigantyczne wynagrodzenia”.

Zwracając się do opozycji podkreślił, że za rządów PO i PSL ich działania „doprowadziły do tego, że spółki przynosiły gigantyczne straty, a wasi prezesi zarabiali miliony, były kompromitacją, my te rzeczy zmienialiśmy, zmieniamy”.

Wiceszef MAP mówił też, że Orlen w 2014 r. poniósł stratę 5 mld 800 mln zł, a w tym samym roku spółka wypłaciła prezesowi blisko 3 mln zł. Według niego w PKN Orlen za każdy 1 mln zł zysku prezes tej spółki za rządów PO-PSL „dostawał do kieszeni 3 tys. 740 zł”.





– W obecnej sytuacji jest to 190 zł – powiedział wiceszef MAP. Zapewnił też, że w Orlenie obowiązuje tzw. ustawa kominowa.