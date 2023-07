Premie w europejskich pucharach. Ile zarobią polskie kluby?

We wtorek Raków Częstochowa rozpocznie eliminacje Ligi Mistrzów, inaugurując starty polskich zespołów w nowej edycji europejskich pucharów. W przeddzień meczu mistrza Polski z Florą Tallin UEFA opublikowała kwoty, jakie mogą zarobić kluby za poszczególne osiągnięcia w tym sezonie.

Raków startuje w kwalifikacjach do najbardziej elitarnych europejskich rozgrywek od 1. rundy. Droga do fazy grupowej jest bardzo odległa, ale gdyby zakończyła się sukcesem, klub z Częstochowy zarobiłby 15,64 mln euro, czyli niemal 70 mln zł.



Bardziej prawdopodobna jest jednak ścieżka eliminacji w niżej notowanych rozgrywkach. Jeśli częstochowianie przebrną pierwszą rundę, to nawet w razie porażki w kolejnym dwumeczu z Karabachem, będą mieli szansę awansu do Ligi Europy. Tutaj pieniądze są już nieporównywalnie mniejsze.



Awans do fazy grupowej LE wyceniany jest na 3,63 mln euro. Sporo pieniędzy można jednak „podnieść” za dobrą postawę w każdym meczu. Za wygraną w grupie UEFA płaci 630 tys. euro, za każdy remis – 210 tys. euro. Triumf w grupie to dodatkowe 1,1 mln euro, a drugie miejsce – 550 tys. euro.



Niezła perspektywa czeka również na pozostałych naszych reprezentantów. W eliminacjach Ligi Konferencji Europy zagrają Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Jeśli zameldują się w grupie, zgarną 2,94 mln euro. Każda wygrana została wyceniona na 500 tys. euro, a remis na 166 tys. Wygrana grupa to zastrzyk gotówki w kwocie 650 tys. Euro, zaś drugie miejsce – 325 tys. euro.