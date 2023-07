Szczyt NATO w Wilnie. Stoltenberg: Już jest historyczny

To już jest szczyt historyczny; wszyscy członkowie NATO zgodzili się, że Szwecja wejdzie do Sojuszu – powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. – To dobre dla Szwecji, Turcji, całego NATO, w tym regionu bałtyckiego – dodał.

Rusza szczyt NATO w Wilnie W stolicy Litwy rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO. Rozmowy liderów państw członkowskich Sojuszu i ich partnerów zdominuje temat przyszłości... zobacz więcej

Mówiąc o planach dotyczących dwudniowych rozmów przywódców Sojuszu, zaznaczył, że „podjęte zostaną ważne decyzje dotyczące wysłania jasnego sygnału, że nadal jesteśmy razem z Ukrainą”.

– Oczekuję, że sojusznicy wyślą jasny i pozytywny sygnał w sprawie drogi prowadzącej Ukrainę do NATO – wskazał Stoltenberg.

Ukraina w NATO? Rusza szczyt w Wilnie





– Zaproponuję rozwinięcie współpracy i interoperacyjności wojsk Sojuszu i Ukrainy, usunięcie Planu Działań na Rzecz Członkostwa (MAP), dalsze wzmocnienie zdolności odstraszających NATO i zwiększenie liczby oddziałów szybkiego reagowania – zapowiedział sekretarz generalny NATO.

– Najważniejszym zadaniem jest w tej chwili zapewnienie, że Ukraina przetrwa jako niezależne państwo i że rosyjski prezydent przegra tę wojnę. Bez tego nie będzie nawet możliwości rozmawiania o członkostwie Ukrainy w NATO – podkreślił szef Paktu Północnoatlantyckiego.





Szczyt NATO w Wilnie rozpoczął się we wtorek i potrwa dwa dni. Na wtorek zaplanowano m.in. rozmowy na poziomie głów państw, ministrów spraw zagranicznych oraz ministrów obrony. Tego dnia zostanie też podpisana deklaracja o współpracy ws. obrony przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii.





Podczas szczytu NATO w Wilnie spotyka się 40 liderów państw Sojuszu oraz jego partnerów. Do stolicy Litwy przybyło 48 delegacji, liczących ok. 2,5 tys. osób.