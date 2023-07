Prezes IPN: Ekshumacje Polaków na Wołyniu mogą potrwać kilka dekad

W trakcie ludobójstwa wołyńskiego z 2,5 tys. polskich wsi na kresach Rzeczypospolitej zostało zniszczonych 1,5 tys. Ekshumacje Polaków mogą potrwać kilka dekad – powiedział prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. Jak dodał, decyzja władz ukraińskich o ich rozpoczęciu jest stricte polityczna.

Nawrocki w Polskim Radiu 24 mówił, że w trakcie rzezi wołyńskiej latem 1943 r. z dwóch i pół tysiąca polskich wsi na kresach Rzeczypospolitej zostało zniszczonych półtora tysiąca.





– Od 2020 r. IPN nie otrzymał od strony ukraińskiej zgody na prace ekshumacyjne. Nie przeceniałbym tu roli ukraińskiego IPN, bo jest on tam podporządkowany ministerstwu kultury, jest jego częścią a nie jak w Polsce – samodzielną instytucją. Decyzja o podjęciu ekshumacji jest decyzją stricte polityczną. O tym, czy na Wołyniu odbędą się ekshumacje, decydują przede wszystkim politycy – ukraiński rząd i rada ministrów, a nie historycy czy archeologowie. My jesteśmy przygotowani, aby takie prace rozpocząć – wskazał.

IPN: Polska przygotowana na ekshumacje





Dodał, że za osobistym wstawiennictwem premiera Mateusza Morawieckiego ekshumacje rozpoczęły się w Puźnikach. Nie prowadzi ich IPN, ale jest tam nasz przedstawiciel, obserwator – przekazał Karol Nawrocki.

– To elity polityczne i władze państwowe decydują o systemie edukacyjnym. Od wielu lat na Ukrainie była tendencja do podnoszenia wartości UPA. Nawet poprzedni szef ukraińskiego IPN opublikował książkę, która odnosi się wprost do UPA jako bohaterów narodowych – wskazał.





– Trzeba pamiętać, że UPA ścierała się także ze Związkiem Sowieckim i ten aspekt jest także poruszany w przekazie naukowym, ale dla nas, Polaków jest to nie do zaakceptowania, bo UPA jest przez nas jednoznacznie kojarzona z tym, co wydarzyło się w latach 1943-47. To nadal wzbudza silne emocje – wskazał.





– Należy pamiętać, że w II RP Ukraińcy obok Żydów byli drugą największą z mniejszości – ich społeczność liczyła ok. 5 mln. Na Kresach, zwłaszcza w woj. wołyńskim, po sowieckich czystkach Polacy stanowili mniejszość – od 10 do 12 proc. Stąd tak łatwo i niegodziwie można było ich wymordować – ocenił.

Prezes instytutu podkreślił, że prace ekshumacyjne trwają wiele miesięcy, a w przypadku ofiar z 1500 zniszczonych podczas rzezi wołyńskiej polskich wsi i osad mogą potrwać one nawet kilka dekad.

– W 80. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu przygotowaliśmy cztery publikacje – są to dokumenty i wspomnienia, poświęciliśmy temu wydarzeniu cały biuletyn. Zbrodnia ludobójstwa się nie przedawnia – wskazał.

Ludobójstwo na Wołyniu





80 lat temu, 11 i 12 lipca 1943 r. Ukraińska Powstańcza Armia dokonała skoordynowanego ataku na ok. 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim dawnego województwa wołyńskiego. Wykorzystano fakt gromadzenia się w niedzielę 11 lipca ludzi w kościołach.





„Krwawa niedziela" jest uważana za szczytowy moment ludobójstwa dokonywanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-45. W wyniku ludobójczych działań na Wołyniu zginęło ok. 100 tys. Polaków.





Sprawcami ludobójstwa – rzezi wołyńskiej byli członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów – B (frakcja Bandery), podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia i zachęcona przez nich ludność ukraińska, stanowiąca sąsiadów Polaków, często związanych z nimi więzami krwi. Bezpośrednią odpowiedzialność za wydanie zbrodniczego rozkazu ponosi główny dowódca UPA Roman Szuchewycz. OUN-UPA nazywała swoje działania „antypolską akcją", zmierzającą do uczynienia z Ukrainy obszaru zamieszkałego wyłącznie przez Ukraińców.