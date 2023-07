„Reset”. Polskie media i rosyjska wersja „incydentu gruzińskiego”

W listopadzie 2008 r. Lech Kaczyński poleciał do Gruzji, by razem z prezydentem Michaiłem Saakaszwilim odwiedzić jeden z obozów dla uchodźców przy granicy z Osetią Południową. Konwój z politykami został ostrzelany. Rosyjskie władze obarczyły odpowiedzialnością za incydent stronę gruzińską; podobnie postąpił Donald Tusk. Rosyjską wersję powtarzano w polskich mediach. Nagrania z autobusu, którym na granicę z Osetią Płd. jechali dziennikarze, pokazano w piątym odcinku serialu „Reset”.

Wizyta prezydenta w ośrodku dla uchodźców miała być pierwszym punktem programu wizyty z okazji 5. rocznicy wybuchu „rewolucji róż”. Agencja Reutera powołując się na świadka wydarzeń informowała, że południowoosetyjscy żołnierze oddały strzały, gdy kolumna wioząca prezydentów Polski i Gruzji zbliżyła się do separatystycznego regionu, „na ok. 30 metrów do granicy de facto”.

„Nie wiem, jakby z naszej strony”

– Zaczęli strzelać, oddali kilka strzałów i konwój w tym momencie zawraca – słychać na nagraniach z autobusu, którym podróżowali polscy dziennikarze. Dyskutowali między innymi o tym, czy w konwoju znajduje się prezydent Lech Kaczyński. Z ich rozmów wynika, że wiedzieli, iż wydarzyło się coś ważnego i niebezpiecznego.

– Jesteśmy na granicy z Osetią. Uważam, że to byli... nie wiem... gościu... jakby z naszej strony. Trzeba powiedzieć, że to była, nie wiem... ochrona... prezydenta czy ochrona Saakaszwilego – mówi jeden z przedstawicieli polskich mediów.

– Najgorzej jest w tych górach, bo nikt nie wie, k***a, czy tam nie siedzą snajperzy, jakieś ch*** muje – słychać w pewnym momencie.

Rosyjska wersja wydarzeń

Nie tylko w mediach w rosyjskich, ale także w polskich mediach, szybko zaczęła krążyć wersja wydarzeń, zgodnie z którą za strzały w kierunku prezydentów Polski i Gruzji odpowiadał ktoś inny, a nie Rosjanie czy zależni od nich separatyści z Południowej Osetii. Pojawiły się nawet spekulacje, że była to... improwizacja ze strony władz Gruzji, by pokazać Polsce i Zachodowi zagrożenie.

Doszło nawet do tego, że na konferencji prasowej polski prezydent był niemal przesłuchiwany przez dziennikarza radia RMF Krzysztofa Zasadę, który dopytywał, dlaczego Lech Kaczyński uznał, że strzelali Rosjanie.







– Już słyszałem, że to był wspólny pomysł mój i pana prezydenta Saakaszwilego. Otóż oświadczam uroczyście, że tego typu sugestie są, mówiąc delikatnie, mijaniem się z prawdą, a mówiąc po polsku: kłamstwem – podkreślił Lech Kaczyński.

Nie tylko media – czyli Tusk i ABW

Przebywający akurat w Londynie Donald Tusk sugerował, że należy winić Gruzinów, bo to oni mieli narazić prezydenta RP na niebezpieczeństwo.

Co ciekawe, krótko po incydencie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowała raport powtarzający rosyjską wersję wydarzeń. „Sytuacja mogła być wykreowana przez gospodarzy wizyty – stronę gruzińską – w celu pokazania stronie polskiej oraz opinii międzynarodowej, że Rosja nie realizuje planu pokojowego” – czytamy w raporcie, niemal powielającym relacje z depesz kremlowskich agencji prasowych.

