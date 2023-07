Ustawa o ochronie przed pornografią i pięć kłamstw polityków KO. Minister prostuje

Jan Grabiec i Grzegorz Napieralski bezrefleksyjnie powtarzają to, co dali im na papierze ich mocodawcy – powiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, który prostuje „pięć kłamstw” z konferencji polityków Koalicji Obywatelskiej dot. ustawy o ochronie dzieci przed pornografią.

W piątek posłowie PiS złożyli w Sejmie nowy projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. W poniedziałek politycy Koalicji Obywatelskiej Jan Grabiec i Grzegorz Napieralski zorganizowali konferencję prasową, podczas której krytykowali niektóre zapisy ustawy.

Komentując wystąpienie polityków KO minister cyfryzacji stwierdził, że na ich pięciominutowej konferencji padło pięć kłamstw. Każde po kolei wyjaśnił.

– Panowie twierdzą, że fundusz szerokopasmowy ma zostać wykorzystany w kampanii wyborczej, ale nie wiedzą tego, ponieważ pewnie nie przeczytali ustawy, że katalog rzeczy, na które można wydać te pieniądze, jest ściśle określony i nie ma w nim jakiejkolwiek kwestii promocji. Czyli twierdzenie Napieralskiego o tym, że wydamy te pieniądze na spoty, reklamy, na jakąkolwiek promocję, jest po prostu nieprawdą – wskazał Cieszyński.

– Twierdzą, że chcemy cenzurować internet, ale to nieprawda, bo mechanizm ustawowy działa tak, że tylko ci, którzy zdecydują się go włączyć swoim dzieciom, będą z niego korzystać. Co więcej, nie powstanie żadna rządowa strona, która będzie zawierała listę stron pornograficznych, które podlegają blokadzie. Za to każdorazowo będzie odpowiadał operator telekomunikacyjny – wyjaśniał.





– To nieprawda. Usługa będzie włączona wyłącznie na życzenie abonenta. Na życzenie rodzica, który będzie aktywował ten system a telefonie dziecka, a wyłączyć ją będzie można tak jak przewiduje umowa z operatorem – mówił.

– Czwartym kłamstwem jest to, że ministerstwo cyfryzacji będzie miało dostęp do rejestru, kto i w jaki sposób korzysta z internetu. To absolutna nieprawda i w ustawie wprost piszemy o tym, że w ramach nadzoru nie będą przekazywane dane osobowe – prostował.

– Panowie twierdzą, że takie coś kosztowałoby nas 1,5 mld rocznie. Miesięczny abonament na taką usługę to 5 zł, to znaczy, że takie coś to 60 zł, które dzisiaj płaci klient. Aby dojść do 1,5 mld zł, musiałoby tę usługę włączyć 25 mln Polaków. Dzieci aż tylu niestety nie mamy. Grabiec i Napieralski bezrefleksyjnie powtarzają to, co dali im na papierze ich mocodawcy – stwierdził

– Przede wszystkim rodziców i tych, którym na sercu leży dobro dzieci. Popiera ją wiele organizacji społecznych, Rada Rodziny, a także naukowcy, którzy na co dzień zajmują się tą tematyką. To jest naprawdę dobry projekt, który szanuje prywatność, nie sprawia, że państwo ma wpływ na to, co przeglądacie w internecie, ale przede wszystkim chroni młodych ludzi przed dostępem do treści, które pustoszą ich umysły – uzasadniał.