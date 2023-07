Pościg za nielegalnymi imigrantami. Gruzin aresztowany

Gruzin przewożący pięciu nieletnich Syryjczyków po pościgu na autostradzie A4 w okolicach Brzeska został aresztowany pod zarzutem organizowania nielegalnej migracji. Jego pasażerowie, poszukiwani przez słowacką policję, zostali przekazani stronie słowackiej – poinformowała rzeczniczka Karpackiego Oddziału Straży Granicznej Dorota Kądziołka.

– Kierujący oplem ignorując sygnały świetlne i dźwiękowe oraz nakazy przywołujące do zatrzymania pojazdu, kontynuował jazdę dynamicznie zmieniając pasy ruchu i wyprzedzając inne samochody. W wyniku tego stracił panowanie nad autem i najpierw uderzył w radiowóz, którym jechali funkcjonariusze SG, a następnie w barierę energochłonną, co doprowadziło do zatrzymania samochodu – relacjonowała Drożdż.

Kierujący samochodem obywatel Gruzji po zderzeniu usiłował uciec z miejsca zdarzenia. Został jednak zatrzymany.

Decyzją sądu na wniosek Prokuratora Rejonowego w Brzesku został on tymczasowo aresztowany pod zarzutem m.in. organizowania nielegalnej migracji.

Młodzi Syryjczycy w zostali przekazani w ramach readmisji uproszczonej stronie słowackiej.