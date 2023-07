Dramatyczne wyznanie kadrowicza. „Od bohatera do przykutego do łóżka"

Jakub Schenk (Legia Warszawa), powołany do szerokiego składu reprezentacji Polski koszykarzy przez trenera Igora Milicica na letnie zgrupowanie, ma poważne problemy zdrowotne i trafił do szpitala. Zawodnik poinformował o tym w mediach społecznościowych.

„Ciężko napisać coś mądrego, a to już dwa tygodnie, odkąd zacząłem toczyć batalię z własnym ciałem i układem nerwowym. W 4 dni zjazd sił i drętwienie całego ciała. W 4 dni od bohatera do człowieka przykutego do łóżka. W takich sytuacjach docenia się siłę rodziny i przyjaciół. Nie zwalniany tempa i wracamy!" – napisał uczestnik Eurobasketu 2022.

28-latek poinformował, że zdiagnozowano u niego rzadką chorobę autoimmunologiczną – zespół Guillaina-Barrego (choroba zapalna nerwów obwodowych), która u niego objawiła się paraliżem prawej strony twarzy i kłopotami z chodzeniem.



Schenk, występujący na pozycji rozgrywającego, 23 czerwca podpisał dwuletni kontrakt z Legią z opcją przedłużenia o kolejny rok. Był pierwszym zawodnikiem pozyskanym przez stołeczny zespół przed sezonem 2023/24. Legia w minionych rozgrywkach zajęła czwarte miejsce, a Schenk występował najpierw w niższej lidze we Francji, a potem w Słupsku.



W Union Tours zagrał 11 meczów, po czym przeniósł się do ekstraklasy, podpisując umowę z Grupa Sierleccy Czarni Słupsk. Był drugim strzelcem drużyny mając średnio 12,3 pkt, a także szóstym zawodnikiem EBL z najlepszą średni asyst – 6,3 w meczu.



Reprezentacja ma spotkać się na zgrupowaniu we Wrocławiu w dniach 20-28 lipca. Na razie na stronie PZKosz. nie ma informacji, w jakim gronie trenować będą kadrowicze trenera Milicica. Głównym celem letniej kampanii jest walka w turnieju prekwalifikacyjnym w Gliwicach (13-20 sierpnia) do igrzysk w Paryżu w 2024 r.



Polacy rozegrać mają mecze towarzyskie z Holandią (29 i 30 lipca we Wrocławiu), a także uczestniczyć w turnieju w Belgradzie (2-6 sierpnia). Ostatnim sprawdzianem formy mają być spotkania z Turcją w Stambule (7-10 sierpnia).