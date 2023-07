„Reset”. List Tuska do Putina z 2008 r. Cenckiewicz o finlandyzacji Polski

List Donalda Tuska do Władimira Putina z początku czerwca 2008 roku wpisuje się w strategię polityki rosyjskiej oraz w projekt polityki niemieckiej. Wychodzi naprzeciw koncepcjom, które Rosja wyraźnie formułowała po szczycie NATO w Bukareszcie – powiedział w programie „#Jedziemy” współautor programu „Reset” Sławomir Cenckiewicz.

W poniedziałek Telewizja Polska wyemitowała piąty odcinek serialu dokumentalnego „Reset”, który dotyczył m.in. dwóch wizyt prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji w 2008 roku. W tym odcinku autorzy dokumentu opisywali też list Donalda Tuska do Władimira Putina z czerwca 2008 roku.

Próba finlandyzacji Polski





Współautor serialu Sławomir Cenckiewicz mówił w TVP Info, że przedmiotem sporu między prezydentem Kaczyńskim a ówczesnym premierem Donaldem Tuskiem był stosunek do Federacji Rosyjskiej.

Obejrzyj: Piąty odcinek serialu „Reset”





– Sporem, który spowodował tak wielki konflikt wewnątrz polskiej polityki, była kwestia stosunku do Rosji i w ogóle polityka wschodnia Tuska, która była zerwaniem z całą tradycją polityki polskiej po roku 1989 i można powiedzieć, że była to próba finlandyzacji, wpasowania się w rosyjską koncepcję finlandyzacji Polski – ocenił historyk.

Wyjaśnił, że finlandyzacja w okresie zimnej wojny oznaczała powstrzymanie się od wszystkich działań, które mogłyby w sferze bezpieczeństwa nie podobać się Związkowi Sowieckiemu. – Po 1991 roku Rosjanie dążyli do tego, żeby ten projekt finlandyzacji był stosowany w warunkach, kiedy już Związku Sowieckiego nie będzie i jest Federacja Rosyjska – dodał

List Tuska do Putina





Komentując list Tuska do Władimira Putina, mówił, że nie ocenia go jedynie przez pryzmat polskich spraw, „czyli tego, że Tusk wspomina rozmowę z Putinem z 8 lutego 2008 roku podczas której padła propozycję rozbioru Ukrainy, a później Putin straszył nas rakietami jądrowymi”.

– List nie jest dla mnie ważny ze względu na zaproszenie Putina. Jest natomiast ważny ze względu na dopasowanie się do dwóch koncepcji, do koncepcji europejskiej (niemieckiej) polityki względem Rosji – wskazał.

Jego zdaniem list Tuska wpisywał się w strategię polityki rosyjskiej.





– Rosjanie dążyli do wielkiej ramowej umowy między UE a Rosją, do ruchu bezwizowego dla Rosjan i do wielkiej umowy energetycznej, co było związane z budową gazociągu północnego, czyli Nord Stream 2. Te wszystkie elementy Tusk proponuje w liście z początku czerwca 2008 roku Putinowi – podkreślał.

Jak dodał, list wpisuje się w projekt polityki niemieckiej, czy polityki europejskiej, a jedoncześnie wychodzi naprzeciw koncepcjom, „które wówczas Rosja po szczycie NATO w Bukareszcie wyraźnie formułowała”. – To zupełnie niesamowite – przyznał.