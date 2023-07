Przełom w sprawie akcesji Szwecji do NATO! Prezydent Turcji podjął ważną decyzję

Turcja od wielu miesięcy stawiała różne warunki, które miałaby spełnić Szwecja przed akcesją do NATO. W ostatnim czasie prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan domagał się, by w zamian za zgodę na akcesję Szwecji Turcja mogła otrzymać pewne gwarancje związane z jej staraniami dotyczącymi wstąpienia do UE. Dziś, po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO i premierem Szwecji Erdogan, podjął ważną decyzję, która może wiele zmienić w tej sprawie.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który spotkał się w Wilnie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem oraz premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem, poinformował w poniedziałek wieczorem, że turecki przywódca zgodził się przekazać wniosek o akcesję Szwecji do Sojuszu pod głosowanie w parlamencie i zapewnił, że zostanie on ratyfikowany.





„To historyczny krok” – napisał Stoltenberg na Twitterze, na dzień przed rozpoczęciem szczytu NATO w Wilnie.





W poniedziałek przed przybyciem do Wilna Erdogan oświadczył, że Unia Europejska powinna „otworzyć drogę” do członkostwa Turcji w bloku 27 europejskich państw, zanim turecki parlament zaakceptuje prośbę Szwecji o członkostwo w NATO. Premier Szwecji zapewnił, że Szwecja zobowiązuje się do kontynuacji wypełniania trójstronnego memorandum zawartego z Turcją i Finlandią.





Swoją radość z powodu decyzji Erdogana wyraził także prezydent USA Joe Biden.





„W końcu droga ratyfikacji członkostwa Szwecji w NATO jest jasna” – napisała w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych RFN Annalena Baerbock. Jak podkreśliła, „nasze wspólne wysiłki opłaciły się. Wszyscy razem jesteśmy bezpieczniejsi”.





„Pierwszy sukces szczytu NATO w Wilnie!Turcja dała wreszcie zielone światło dla akcesji Szwecji do Paktu. To świetna wiadomość dla bezpieczeństwa Polski” – napisał na Twitterze wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa.