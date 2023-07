Msza w intencji ofiar tragedii smoleńskiej. „Mimo upływu już tylu lat ten czas jest ciągle naznaczony bólem”

W miesięcznicę tragedii smoleńskiej w warszawskiej katedrze odprawiono mszę świętą w intencji ofiar. W Eucharystii udział wzięli m.in. politycy Zjednoczonej Prawicy na czele z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem PiS, wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim. – Od ponad 13 lat przychodzimy do archikatedry, aby modlić się za tych wszystkich, którzy 10 kwietnia zginęli pod Smoleńskiem. Mimo upływu już tylu lat ten czas jest ciągle naznaczony bólem i tyloma pytaniami, na które trudno nam znaleźć odpowiedź – mówił w homilii proboszcz parafii katedralnej ks. prał. Bogdan Bartołd.

Duchowny wskazał, że Bóg jest lekarzem duszy i ciała. – Jakże często zapominamy o mocy modlitwy i o tym, że Jezus może nas uleczyć – podkreślił, dodając, że „Bóg cierpi w nas, On sam umarł za nas na krzyżu w cierpieniach”. – Cóż nam po zdrowiu psychicznym, fizycznym, jeśli żyjemy w stanie grzechu, bez łaski uświęcającej? – pytał kaznodzieja. Jak zaznaczył, „prawdziwą chorobą jest pozbawienie życia duchowego”.





– Od ponad 13 lat przychodzimy do archikatedry, aby modlić się za tych wszystkich, którzy 10 kwietnia zginęli pod Smoleńskiem; mimo upływu już tylu lat, ten czas jest ciągle naznaczony bólem i tyloma pytaniami, na które trudno nam znaleźć odpowiedź – mówił ks. Bartołd. Jak jednak podkreślił, „w nasze przeżywanie tej niesamowitej tragedii, niewyobrażalnego cierpienia zapraszamy Chrystusa, aby wszedł ze swoim światłem, jak kiedyś wszedł w codzienność swoich uczniów”.





– Jezus dzisiaj też wchodzi w tę naszą codzienność, by budzić nadzieję, której nam tak bardzo potrzeba. Wobec nieszczęść i katastrof, które nas dotykają pozostajemy tak bardzo mali i bezsilni. Tylko w ramionach Boga możemy zaznać ukojenia w bólu i prawdziwego pokoju serca – mówił kaznodzieja.





– Tak nagle odeszli ci, których znaliśmy i kochaliśmy i którzy byli przedstawicielami naszego narodu, udającymi się do Katynia, by oddać hołd pomordowanym naszym rodakom – przypomniał ks. Bartołd, przywołując słowa św. Jana Pawła II: „Polska – to imię nas wszystkich określa, to imię nas wszystkich zobowiązuje, to imię nas wszystkich kosztuje”.

Proboszcz warszawskiej katedry nawiązał również do wydarzeń bezpośrednio po katastrofie samolotu.





– Wtedy patrząc na ludzi opłakujących ofiary katastrofy smoleńskiej, mieliśmy nadzieję w sercu, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki całe społeczeństwo się zmieni, że politycy i partie polityczne się zmienią, że media nie będą fałszowały obrazu rzeczywistości i upokarzały człowieka. Niestety tak się nie stało, ale mimo wszystko ciągle w naszych polskich sercach jest przekonanie, że to, co dokonało się w tamtych dniach prędzej czy później doprowadzi do rzeczywistej przemiany najpierw ludzkich serc, a potem otaczającej nas rzeczywistości, bo mimo wszystko jesteśmy ludźmi nadziei, którą opieramy na wierze w Chrystusa – podkreślił.