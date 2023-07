Podwyżki cen biletów w muzeach. Minister Piotr Gliński interweniuje

W związku ze zmianami cen biletów do muzeów prowadzonych lub współprowadzonych przez resort kultury minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zarekomendował wszystkim nadzorowanym muzeom pilny powrót do cen ubiegłorocznych – poinformowało MKiDN w mediach społecznościowych.

„Zgodnie z Ustawą o muzeach wysokość cen biletów ustala dyrektor instytucji” – czytamy w oświadczeniu resortu kultury.





„Biorąc jednak pod uwagę fakt, że misją resortu kultury jest zwiększenie dostępności oferty prowadzonych instytucji muzealnych oraz to, że wszystkie prowadzone lub współprowadzone przez resort muzea otrzymały w tym roku zwiększone dotacje, MKiDN nie widzi podstaw do zwiększania cen biletów i rekomenduje pilny powrót do cen z zeszłego roku” – podkreślono.





