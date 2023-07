O jedno przełamanie za dużo. Hurkacz przegrał z Djokoviciem po pięknej walce

Ponad 30 asów, kilka piłek setowych, znakomita, bardzo równa gra przez prawie cztery godziny na korcie centralnym... Brzmi jak przepis na pokonanie niemal każdego tenisisty świata. Niestety - nie na Novaka Djokovicia. Hubert Hurkacz robił co mógł, ale przegrał z Serbem w czterech setach (6:7, 6:7, 7:6, 4:6) w 4. rundzie Wimbledonu.

Hurkacz rewelacyjnie wszedł w tegoroczny Wimbledon. Choć przed turniejem spadł na najniższą od dwóch lat pozycję w rankingu ATP, po raz kolejny potwierdził, że trawiaste korty bardzo mu służą. W trzech meczach nie tylko nie stracił seta, ale też... ani razu nie przegrał gema przy własnym podaniu. Trudno w to uwierzyć, ale nawet z Djokoviciem, prawdopodobnie najlepiej returnującym zawodnikiem w historii, taki stan rzeczy utrzymywał się aż do 4 seta.





Dwa pierwsze Hurkacz przegrał po tie-breakach. W obu miał piłki setowe, w obu prowadził, w obu w decydujących momentach zabrakło mu zimnej krwi. Spotkanie, które rozpoczęło się w niedzielę wieczorem, przerwano z powodu obowiązującej na Londynie ciszy nocnej. Polak miał całą noc, by oczyścić głowę, zmienić nastawienie i wrócić jeszcze silniejszym.





Tak też się stało. Gdy wiele wskazywało na to, że o losach trzeciego seta również zdecyduje tie-break, chwila nieuwagi Serba doprowadziła do stanu 15:40 i 4:5 w gemach przy jego serwisie. Pierwszą piłkę setową obronił, ale przy drugiej Hubert zaatakował, przycisnął, by chwilę potem cieszyć się z wygranego seta.





W czwartym też wszystko długo układało się dobrze. W końcu Djoković znalazł jednak sposób na Polaka, po gemie na przewagi przełamał i... nie wypuścił prowadzenia aż do końca spotkania. Wygrał, choć niewykluczone, że tak trudnego boju już na tym Wimbledonie nie stoczy. Hurkacz zaserwował 33 asy, był niemal perfekcyjny w tym elemencie i wielokrotnie ratował się w trudnych chwilach.