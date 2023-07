14 milionów Polaków skorzysta z nowego programu. Premier: Tak powinna wyglądać solidarność międzypokoleniowa

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy, przewidujący rozszerzenie kręgu osób, którym przysługują bezpłatne leki, o pacjentów do 18 lat i seniorów powyżej 65 lat, to program solidarności międzypokoleniowej – powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Premier poinformował na wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim w Wołominie, że rząd przyjął zmianę w programie „Leki dla seniorów 75 Plus”.





– Poszerzamy ten program do powyżej 4 tys. leków – wskazał Morawiecki.





Premier: Bezpłatne leki dla 15 mln Polaków





Jak mówił, do tej pory skorzystało z niego ok. 3 mln seniorów, a teraz będzie to ok 14–15 mln osób.





– W tym 6–7 mln dzieci i młodzieży i około 7–8 mln seniorów, rencistów, emerytów – wszystkich, którzy skończyli 65. rok życia – powiedział.





– Troszczymy się o to najmłodsze pokolenie, które jest naszą przyszłością, ale także o tych, którzy pracowali na naszą teraźniejszość, o nasze mamy, ojców, dziadków i babcie – podkreślił.





Szef rządu stwierdził też, że „to zupełnie inny program solidarności międzypokoleniowej”, a także „kolejne miliardy złotych", które „są zabezpieczone w budżecie".

Morawiecki pytany podczas konferencji o to, kiedy Sejm zajmie się tym projektem, zwrócił uwagę, że w lipcu są jeszcze dwa posiedzenia Sejmu.





Kiedy Sejm zajmie się projektem o bezpłatnych lekach?





– Będę zabiegał o to, żeby ta ustawa jak najszybciej trafiła (do Sejmu), żeby była pewność po stronie seniorów, że ona zostanie jak najszybciej przez Sejm przyjęta – powiedział szef rządu.





– Jestem bardzo dobrej myśli. Postaram się, żeby stało się to w najkrótszym możliwym terminie – dodał.





Obecny na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski został zapytany o to, jak bardzo została rozszerzona lista tych leków.





– My chcemy tak naprawdę podwoić liczbę w tej chwili dostępnych leków w programie 75 Plus – powiedział. Jak dodał, w tej chwili jest ponad 2 tys. pozycji na liście leków dostępnych w programie 75 Plus, a ma ich być „do ponad 4 tys.”.





Konkretny wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych minister zdrowia będzie ogłaszał w obwieszeniu – oddzielnie dla osób przed ukończeniem 18 lat i oddzielnie dla pacjentów po ukończeniu 65 lat.