Gigantyczny wzrost przypadków przemocy domowej w Niemczech. Podano dane

Do 432 przypadków przemocy w rodzinie dochodzi średnio każdego dnia w Niemczech – wynika z danych policji kryminalnej za rok 2022. To wzrost aż o 9,4 proc. w porównaniu z rokiem 2021.

O przerażających statystyka poinformował „Bild am Sonntag”, powołując się na dane Federalnego Urzędu policji Kryminalnej (BKA).





Wynika z nich, że w całym 2022 roku odnotowano 157 550 przypadków przemocy w rodzinie, co daje średnio 432 przypadki dziennie. Oznacza to wzrost o 9,4 proc. w porównaniu do 2021 roku, kiedy to policji zgłoszono 144 044 przypadki przemocy domowej.





Niemcy: Ofiarą przemocy domowej są kobiety





Około 80 proc. ofiar to kobiety, a 78 proc. podejrzanych sprawców było mężczyznami. W 60 proc. przypadków sprawcy byli aktualnymi partnerami poszkodowanych kobiet, a w 40 proc. odnotowanych spraw chodziło o byłych partnerów.





Jeszcze bardziej niepokojące są dane dotyczące przemocy seksualnej. Według BKA w 2022 roku zanotowano o 20 proc. przypadków więcej niż przed rokiem. W statystykach ujęto liczbę gwałtów, napaści seksualnych i przypadków wykorzystania seksualnego, których dopuszczają się sprawcy przemocy w rodzinie.





Makabryczny wzrost liczby przypadków przemocy seksualnej





Do danych odniosła się niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser, żądając bardziej rygorystycznego podejścia do przemocy w rodzinie.





– Sprawcy przemocy nie mogą szybko znikać z radaru. Po pierwszej napaści powinni zostać eksmitowani z mieszkania – powiedziała Faeser niemieckiej gazecie. I podkreśliła, że konieczna jest także konsekwentna kontrola, aby sprawcy nie powracali szybko do swojej ofiary. Każda ofiara musi czuć się chroniona przed ponowną przemocą – powiedziała niemiecka minister.