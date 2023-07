Wnuk pobił 94-letnią babcię, bo nie dała mu 300 złotych

Jak informuje lubelska policja, 36-latek pobił swoją 94-letnią babcię, bo odmówiła mu pieniędzy. Po zdarzeniu zbiegł z miejsca, lecz szybko został zatrzymany przez policję. Trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu 12 lat więzienia.

Wnuk zatłukł dziadka młotkiem, dźgał babcię nożem 16-latek z Teksasu został oskarżony o wielokrotne dźgnięcie babci. W ubiegłym roku pobił na śmierć swojego dziadka, teraz oskarżono go o kolejne... zobacz więcej

Jak podano, mężczyzna domagał się od seniorki 300 złotych. Gdy ta powiedziała, że nie da mu takiej kwoty, stał się agresywny. Położył rękę kobiety na stole i zaczął w nią uderzać. W wyniku tego doprowadził do obrażeń. Po wszystkim uciekł.





Zaalarmowani o sprawie funkcjonariusze szybko ustalili przebieg wydarzeń i zatrzymali 36-latka. Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany. Mieszkaniec Lublina od razu trafił do policyjnej celi. Następnie został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Odpowie za usiłowanie rozboju i uszkodzenie ciała. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do tymczasowego aresztu.





Grozi mu do 12 lat więzienia.