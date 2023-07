Gwiazdor „Wilka z Wall Street” oskarżony przez byłą partnerkę o przemoc psychiczną

W ostatnich latach Jonah Hill wiele mówił o zdrowiu psychicznym. Głównie swoim. Opowiadał o zmaganiach z akceptacją samego siebie. Temu tematowi poświęcił także film dokumentalny „Stutz”, w którym opisywał swoją terapię. Choć aktor sam wielokrotnie czuł się nękany, chociażby przez prasę, jego była partnerka Sarah Brady wyjawiła, że aktor sam nękał ją psychicznie. Na potwierdzenie swoich słów instruktorka surfingu udostępniła niektóre z ich prywatnych wiadomości.

Brad Pitt poprowadzi bolid na torze Silverstone Tor Silverstone w weekend będzie nie tylko areną zmagań kierowców Formuły 1 w kolejnej rundzie mistrzostw świata, ale też zostanie wykorzystany... zobacz więcej

„Ja też zmagam się z problemami natury psychicznej, ale nie używam ich do kontrolowania [ludzi], tak jak on mnie” – napisała w poście Brady, która zaczęła spotykać się z gwiazdorem „Wilka z Wall Street” w 2021 roku. Instruktorka surfingu wyjawiła, że ostatni rok poświęciła na terapię i „powrót do życia bez poczucia winy i wstydu”.





Była partnerka aktora w opublikowanych w weekend relacjach na Instagramie, poza osobistymi zwierzeniami, udostępniła także screeny prywatnych wiadomości, które wymieniła z gwiazdorem w trakcie trwania ich związku. Z wiadomości wynika, że Hill nie akceptował sposobu, w jaki Brady prezentuje się w mediach społecznościowych. Zażądał, aby ta usunęła wszystkie zdjęcia, na których pozuje w skąpym bikini.





Czytaj także: „Claim to Fame”. Kuzynka Toma Hanksa wpadła w szał





Gwiazdor jasno dał do zrozumienia, że nie życzy sobie, aby Sarah surfowała z innymi mężczyznami, nie akceptował, jego zdaniem „niestosownych i pozbawionych granic”, przyjaźni z innymi mężczyznami. Nie chciał, aby Sarah pływała na desce w bikini czy publikowała ponętne zdjęcia. Aktor wyjaśnił, że są to jego nieprzekraczalne granice. Dodał w wiadomości, że jeśli jego dziewczyna nie chce ich respektować on to rozumie, jednak w takim wypadku ich związek nie ma przyszłości.

Sarah z czasem zrozumiała, że związek z aktorem był zbyt przytłaczający, a jego zachowanie, jej zdaniem, miało znamiona znęcania się psychicznego.





„To ostrzeżenie dla wszystkich dziewcząt”





„To ostrzeżenie dla wszystkich dziewcząt. Jeśli twój partner mówi do ciebie w ten sposób, sporządź plan ucieczki. Udostępniam to teraz publicznie, bowiem trzymanie tego tylko dla siebie, powodowało szkody dla mojego zdrowia psychicznego” – napisała instruktorka, żywiąc nadzieję, że Hill zrozumie, że jego słowa także potrafią ranić. Dodała, że takie zachowanie nierzadko może świadczyć o osobistych traumach. Jednak to nie oznacza, że druga osoba musi to akceptować.





Aktor nie odniósł się do zwierzeń swojej byłej partnerki.