Samochód sędziego w rowie, w środku nie było nikogo. Świadkowie wskazali, kto kierował

Prokuratura nadal prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, do którego doszło pod koniec maja w Starych Oleszycach na Podkarpaciu. Kierujący białym subaru wjechał do rowu i uciekł z miejsca zdarzenia; okazało się, że auto jest zarejestrowane na sędziego, prezesa przemyskiego oddziału Iustitii. Portal tvp.info dotarł do nowych informacji w tej sprawie; świadkowie rozpoznali Artura Brosia jako kierującego autem.

Do wypadku zdarzenia pod koniec maja w miejscowości Oleszyce na Podkarpaciu. Kierujący białym subaru wjechał do rowu, a następnie oddalił się z miejsca wypadku.

Dziennikarze TVP Info ustalili, że właścicielem auta jest sędzia Sądu Rejonowego w Lubaczowie Artur Broś, członek upolitycznionego stowarzyszenia sędziów Iustitia. O zdarzeniu został poinformowany prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu, któremu podlega lubaczowski sąd.

– O tym, że znaleziono samochód, którego właścicielem jest sędzia, policja zawiadomiła prezesa Sądu Rejonowego w Lubaczowie. Następnie informacja ta została przekazana prezesowi Sądu Okręgowego w Przemyślu. Czekamy, co będzie dalej – informowała sędzia Małgorzata Reizer, rzeczniczka przemyskiego sądu.

Śledztwo prokuratury





Śledztwo w tej sprawie, „pod kątem podejrzenia popełniania przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości”, prowadzi prokuratura.

„Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki subaru podjął manewr wyprzedzania na podwójnej ciągłej. W trakcie tego manewru wypadł z drogi i wjechał do rowu. Z relacji świadków wynika, że autem kierował mężczyzna. Jeden z mężczyzn, który pojawił się na miejscu, wyciągnął kluczyki ze stacyjki, po czym kierujący pojazdem subaru mu je zabrał i się oddalił” – informowała na początku czerwca Prokuratura Okręgowa w Przemyślu.

Śledczy zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym znajdujące się w aucie zamknięte puszki z piwem. „Ustalono, że właścicielem pojazdu jest sędzia Artur B.” – potwierdziła wówczas prokuratura.





Dodała, że „podjęte przez policję natychmiast po zdarzeniu czynności mające na celu ustalenie miejsca pobytu właściciela auta i wykonania z nim czynności okazały się bezskuteczne”.

Sędzia Artur Broś do końca czerwca przebywał na zwolnieniu lekarskim. Rzeczniczka sądu w Przemyślu potwierdziła portalowi tvp.info, że Broś powrócił do pracy 3 lipca.

Uciekł i przeczekał u znajomego





Dziennikarze portalu tvp.info dotarli do nowych informacji ze śledztwa w tej sprawie. Prokuratorzy zabezpieczyli dokumentację medyczną sędziego Brosia, a także monitoring z trasy przejazdu subaru.

Śledczy przesłuchali też bezpośrednich świadków zdarzenia, którzy na okazanym im materiale rozpoznali Artura Brosia jako kierującego pojazdem.

Jak wynika z ustaleń prokuratury, kierujący pojazdem bezpośrednio po wypadku udał się pieszo do swojego znajomego, gdzie przebywał do następnego dnia.