Kryzys w Holandii. Premier Rutte zapowiedział odejście z polityki

Podczas poniedziałkowej debaty w izbie niższej parlamentu, Tweede kamer premier Holandii Mark Rutte poinformował, że nie będzie liderem swojej Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) w przyspieszonych wyborach parlamentarnych i zapowiedział odejście z polityki. Wybory odbędą się najpewniej pod koniec października.

– W ostatnich dniach pojawiły się spekulacje na temat tego, co mogłoby mnie zmotywować. Jedyną odpowiedzią jest Holandia – powiedział premier.





Dodał, że w niedzielę zdecydował, że nie będzie ponownie ubiegać się o stanowisko premiera i ustąpi z funkcji szefa VVD.





Po swym wystąpieniu szef rządu powiedział dziennikarzom, że to była trudna decyzja i jego życiowy wybór. Podkreślił, że w jego ugrupowaniu jest wiele osób, które mogą go zastąpić. Przyznał, że chciałby dokończyć misję na stanowisku premiera ustępującego gabinetu, na które wyznaczył go w sobotę król Wilhelm Aleksander.





– Nie jest to całkiem pozbawione emocji – powiedział Rutte.





Rezygnacje w rządzie Holandii





Mark Rutte jest premierem Holandii od prawie 13 lat i przywódcą VVD od 17 lat. W piątek poinformował, że różnice w koalicji w sprawie umowy dotyczącej przyjmowania uchodźców są tak fundamentalne, że nie ma możliwości kontynuowania rządzenia w obecnej formule i podał gabinet do dymisji.





W poniedziałek o rezygnacji z funkcji lidera koalicyjnej chadecji CDA poinformował także minister spraw zagranicznych Holandii Wopke Hoekstra.