Opozycja podzielona. Biedroń: Rozmowy ws. paktu senackiego zerwane

Rozmowy w sprawie paktu senackiego zostały zerwane – potwierdził współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. Jak ujawnił, „lider jednej z partii opozycyjnych” zażądał więcej okręgów wyborczych dla swoich ludzi. Z jego wypowiedzi wynika, że chodzi o Donalda Tuska.

Pod koniec lutego przedstawiciele: Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Nowej Lewicy, PSL oraz Ruchu Samorządowego „Tak! Dla Polski” podpisali deklarację zawarcia w najbliższych wyborach parlamentarnych tzw. paktu senackiego.

Zakłada on, że ugrupowania te nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu, ale we wszystkich okręgach wystawią wspólnych kandydatów.

Pakt senacki? Opozycja zrywa rozmowy





Będą oni wywodzić się ze wszystkich ugrupowań w proporcji proporcjonalnej do sondażowego poparcia dla każdego z nich oraz przy uwzględnieniu największych szans w określonym okręgu. Pierwszeństwo w kandydowaniu w ramach paktu będą mieli obecni senatorowie, należący do klubów opozycyjnych.

O pakcie senackim mówił w Wirtualnej Polsce Robert Biedroń. Ubolewał nad tym, że od wielu tygodni nie doszło do spotkania liderów opozycji.





– Jako lewica apelujemy o to, i ja i Włodzimierz Czarzasty. Jesteśmy gotowi do tych spotkań, do rozmów o pakcie sejmowym – oświadczył.

Mówiąc o pakcie senackim Biedroń stwierdził, że ten okazał się w poprzednich wyborach „strzałem w dziesiątkę”.





– Nasza propozycja lewicowa dotycząca paktu senackiego doprowadziła do tego, że jest demokratyczna większość w Senacie – dodał.



Oznajmił przy tym, że obecna sytuacja bardzo różni się od tej sprzed czterech lat.





– Teraz nawet pakt senacki nie jest dopięty. Potwierdzam te doniesienia, że niestety rozmowy ws. paktu senackiego zostały zerwane ze względu na to, że jeden z liderów stwierdził, że sondaże innych ugrupowań opozycyjnych się zmieniły – wyznał.

Biedroń sugeruje, że PO żąda dla swoich więcej okręgów senackich





Dopytywany, który z liderów tak powiedział, Biedroń nie chciał odpowiedzieć. Wyjaśnił tylko, że nie chodzi mu o Władysława Kosiniaka-Kamysza ani o Szymona Hołownię. Z jego słów wynika, że chodzi więc o Donalda Tuska, ale nie chciał przyznać tego wprost.

Prowadzący wywiad dopytywał Biedronia, czy chce powiedzieć, że przez Donalda Tuska zostały zerwane rozmowy ws. paktu senackiego.

– Nie bezpośrednio, ale te rozmowy zostały sparaliżowane przez to, że niektórzy chcieliby renegocjować kompozycję tego paktu senackiego. Uważam, że trochę już za późno na to, żeby wywracać te ustalenia do góry nogami – mówił. Następnie potwierdził, choć nie wprost, że KO uważa, iż powinna mieć więcej okręgów.