Ratownicy ocalili niemowlę, które zachłysnęło się smoczkiem

Błyskawiczna reakcja ratowników medycznych z Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego (WSPR) w Łodzi uratowała życie siedmiomiesięcznej dziewczynki, która zadławiła się smoczkiem. Przedmiot blokował wejście do tchawicy dziecka, co mogło doprowadzić do jego śmierci.

Dramatyczne wezwanie wpłynęło do łódzkiego pogotowia w piątek, o godz. 17.30. Na pomoc dziecku wyruszył jeden z zespołów ratownictwa medycznego w łódzkiej dzielnicy Polesie.





– Ratownicy zastali matkę trzymającą na rękach dziewczynkę. Objawy wskazywały na ciężką niedrożność dróg oddechowych. Ciało obce blokowało przepływ powietrza przez drogi oddechowe, co mogło doprowadzić do śmierci dziewczynki – zrelacjonował rzecznik łódzkiej WSRM Adam Stępka.





– Ratownicy umieścili w jamie ustnej dziecka laryngoskop – urządzenie uwidaczniające wejście do krtani i przy pomocy specjalnych kleszczyków usunęli smoczek blokujący wejście do tchawicy – wyjaśnił.





Po usunięciu ciała obcego z dróg oddechowych stan dziewczynki uległ poprawie. Ponieważ jednak po takich zdarzeniach możliwe są powikłania, dziecko pod opieką mamy przewieziono do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.



Jak wyjaśnił Stępka, niedrożność dróg oddechowych spowodowana ciałem obcym występuje zwykle u dzieci w starszym wieku, zwłaszcza gdy zaczynają one samodzielnie poznawać otaczający je świat. Maluchy wkładają do ust różne przedmioty, które następnie dostają się do dróg oddechowych, dlatego opiekunowie powinni zadbać, by wszystkie drobiazgi, którymi może zainteresować się dziecko, usunąć z jego otoczenia.

– Ciało obce w drogach oddechowych może całkowicie zamknąć światło krtani lub znajdującej się dalej tchawicy. Wówczas pierwszymi objawami jest kaszel, będący odruchem obronnym – podkreślił rzecznik łódzkiej WSRM.





– Na skutek zablokowania przepływu powietrza dochodzi również do sinicy. Jeśli pomoc nie nadejdzie szybko, stan dziecka ulega pogorszeniu. Traci ono przytomność, mięśnie stają się wiotkie. Dalsza zwłoka w udrożnieniu dróg oddechowych może doprowadzić do nagłego zatrzymania krążenia na skutek niedotlenienia – wskazał.