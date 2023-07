„Nowe plany obronne NATO to lepsza ochrona dla Polski”

Polska jest zadowolona z nowych planów obronnych NATO, która zatwierdzą przywódcy na rozpoczynającym się jutro szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie. Ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski powiedział brukselskim korespondentom, że Polska i inne państwa Sojuszu będą teraz lepiej chronione.

Nowe plany obronne dostosowują NATO do nowych zagrożeń, przede wszystkim ze strony Rosji. Polska i kraje bałtyckie są objęte planami centrum z głównym dowództwem Sojuszu w Holandii. Te plany – jak mówił ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski - pozwolą na lepsze zarządzanie siłami Sojuszu.





– Dzięki temu będzie większa jasność w odniesieniu do tego, jakie jednostki w jakim obszarze Sojuszu są zobowiązane do tego, żeby podjąć działania w ramach odstraszania i obrony – podkreślił ambasador Polski przy NATO.



Drugi ważny temat szczyt to Ukraina, jednak wbrew oczekiwaniom władz w Kijowie, nie będzie dla nich zaproszenia do członkostwa w Sojuszu. – Ale na pewno wskażemy, jak ta droga do zaproszenia będzie wyglądać – dodał ambasador Tomasz Szatkowski.

Utworzona ma być między innymi Rada NATO-Ukraina, co będzie najwyższym statusem partnerstwa w Sojuszu. Nieoficjalnie mówi się też, że możliwe jest skrócenie tradycyjnego, czasochłonnego procesu dostosowawczego.