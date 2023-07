Obraz zagrabiony podczas wojny wrócił do Polski. Odnaleziono go na aukcji w Tokio

Obraz „Madonna z Dzieciątkiem” z przełomu XVI i XVII w., który Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnalazło w 2022 r. na aukcji w Tokio, wraca do zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich – oddziału Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Uroczystość przekazania obrazu zorganizowano na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie obraz będzie eksponowany do końca lipca. W kolejnych miesiącach będzie można go zobaczyć w pałacu w Przeworsku, a od marca 2024 r. na jubileuszowej wystawie Muzeum Książąt Lubomirskich w Ossolineum we Wrocławiu.





Autorstwo obrazu przypisywane jest włoskiemu artyście Alessandro Turchiemu. – W momencie wybuchu wojny obraz znajdował się w pałacu Lubomirskich w Przeworsku, który był wówczas pod okupacją niemiecką. Obraz został zagrabiony przez Niemców ok. 1940 roku. Świadczy o tym m.in. jeden z głównych dowodów grabieży, jakim jest opracowany przez okupantów katalog najważniejszych zagrabionych z polskich zbiorów dzieł sztuki „Sichergestellte Kunstwerke im Generalgouvernement”.





Katalog zawierał 521 obiektów, które Niemcy uznali za najcenniejsze pod względem artystycznym. Obraz „Madonna z Dzieciątkiem” został ujęty jako pozycja 145. W tym katalogu znalazły się również dzieła takich artystów jak Leonardo Da Vinci, Rembrandt czy Rafael – przekazał minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas uroczystości.

Pracownik Departamentu Restytucji Dóbr Kultury MKiDN odnalazł obraz w styczniu 2022 r. na aukcji w Tokio. Polscy eksperci przeprowadzili oględziny, a następnie przekazali stronie japońskiej wniosek restytucyjny i analizę potwierdzającą tożsamość obrazu.





Po zapoznaniu się z historią dzieła i jego losami, Mainichi Auction Inc. w porozumieniu z posiadaczem obrazu zdecydowało się przekazać obraz do Polski bez żadnych kosztów.