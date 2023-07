Kiedy Szwecja w NATO? Erdogan rozmawiał z Bidenem

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Joe Bidenem na temat przystąpienia Szwecji do NATO – poinformowało w niedzielę biuro tureckiego przywódcy. W dniach 11–12 lipca odbędzie się w Wilnie szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego.

