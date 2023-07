„Znał, rozumiał Polskę”. Francuski sowietolog nie żyje

Alain Besançon, francuski historyk, politolog i sowietolog, nie żyje, zmarł w niedzielę w wieku 91 lat. W swoich pracach pokazywał prawdziwe oblicze Kremla. „Znał, rozumiał Polskę” – podkreśla portal wszystkoconajwazniejsze.pl, na łamach którego historyk opublikował swój tekst o Leszku Kołakowskim.

Urodził się w 1932 roku w Paryżu. W czasach studenckich wstąpił do partii komunistycznej, jednak z czasem jego poglądy uległy zmianie – stał się antykomunistą i liberałem.

W 1977 roku został dyrektorem naukowym Szkoły Wyższej Nauk Społecznych w Paryżu, a w 1996 członkiem Akademii Nauk Moralnych i Politycznych. W latach 1983-1988 był komentatorem tygodnika L’Express, a od 1986 r. zasiadał w radzie redakcyjnej miesięcznika Commentaire. Oficer Legii Honorowej.





Zasłynął jako autor wielu prac sowietologicznych, był też historykiem chrześcijaństwa. Analizował stosunek Kościoła katolickiego do liberalnej demokracji i islamu.

„Wielka, ogromna strata dla świata intelektualnego Francji, współczesnej Europy. Zostaną po nim jego prace i wychowankowie, tak jak on »mający serce« do narodów Europy Centralnej, naszej historii i tożsamości. Jego odejście, mimo że przygotowywał do niego najbliższych, jest olbrzymią stratą dla naszego świata” – ocenia na łamach portalu Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów, wydającego „Wszystko co Najważniejsze”.