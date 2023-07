Kiedy PiS ogłosi program wyborczy? Kaczyński podał termin

Kompleksowy program planujemy przedstawić po wakacjach – mówi w wywiadzie dla portalu i.pl prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński.

i.pl: Decyzja w sprawie daty wyborów należy do prezydenta, ale Pan osobiście by wolał, żeby były one 15 czy 22 października? Pytam o te dwie daty, bo pojawiają się one najczęściej, jako możliwe.





Jarosław Kaczyński: – To jest decyzja prezydenta i nie będziemy obrażali się na żaden termin.





W momencie, w którym rozmawiamy, jest Pan przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić samodzielnie? Bo, że wybory wygra, to raczej jest pewne, przynajmniej na tę chwilę.





– Jestem przekonany, że będziemy rządzić, ale pod warunkiem, że przeprowadzimy kampanię wyborczą, w której wszyscy będziemy pracowali z pełnym zaangażowaniem, na tej zasadzie, która potocznie jest nazywana „gryzieniem trawy”.

Podczas „Programowego ula” w połowie maja ogłosił Pan trzy nowe propozycje programowe, czyli waloryzację 500 plus na 800 plus od 1 stycznia, darmowe autostrady od 1 lipca oraz darmowe leki dla seniorów powyżej 65. roku życia oraz dla dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia. 800 plus zostało już przegłosowane w Sejmie, darmowe autostrady już obowiązują, kiedy zatem darmowe leki? Zarówno premier, jak i minister zdrowia mówili, że albo od września, albo od nowego roku.





– Osobiście chciałbym, aby te rozwiązania weszły możliwie szybko, ale jesteśmy teraz na etapie procesu legislacyjnego. W najbliższym czasie ten temat będzie omawiany na rządzie. Doskonale wiemy, jak ważna jest to sprawa zarówno dla seniorów, jak i młodych mam, których dzieci chorują.





Kiedy Prawo i Sprawiedliwość przedstawi pełen program wyborczy?





– W partii trwa intensywna dyskusja dotycząca spraw programowych. Nie ukrywam, że sam jestem w nią mocno zaangażowany. Ważnym elementem tej pracy są rozmowy z Polakami, jakie prowadzimy od wielu miesięcy. W sobotę ruszyliśmy z kolejną, tym razem wakacyjną inicjatywą pikników rodzinnych pod hasłem: „Z miłości do Polski”, w trakcie których nasi politycy będą spotykali się z Polkami i Polakami i rozmawiali o sprawach ważnych, którymi powinniśmy się zająć w kolejnej kadencji. To ma także ważne znaczenie w procesie przygotowania programu na kolejną kadencję, który, naszym zdaniem, powinien odzwierciedlać oczekiwania społeczne. To kwintesencja demokracji. Dlatego kompleksowy program planujemy przedstawić po wakacjach. Chcemy go dobrze przygotować.