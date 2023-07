Francja po tygodniu zamieszek. Rośnie poparcie dla partii prawicowych

We Francji opublikowano wyniki pierwszego sondażu poparcia dla partii politycznych po zamieszkach, które dotknęły kraj w ubiegłym tygodniu. W sondażu prowadzą narodowcy, którym przewodniczy Marine Le Pen. Spadek poparcia odnotowały wszystkie partie lewicowe. Popularność prezydenta Emmanuela Macrona spadła z 33 do 28 procent.

W sondażu pracowni IFOP dla radia SudRadio sprawdzono, na kogo chcą głosować Francuzi w wyborach do europarlamentu, które odbędą się w czerwcu przyszłego roku. Największym poparciem cieszy się partia Marine Le Pen. Na Zjednoczenie Narodowe chce głosować 26 procent respondentów.





Na drugim miejscu z 20-procentowym wynikiem uplasowała się rządowa koalicja Renesans, a na trzecim centroprawicowi Republikanie, których popiera 11 procent wyborców.





Badanie wskazuje na wzrost poparcia dla wszystkich partii prawicowych w porównaniu do sondażu z maja. Łącznie gromadzą one 48 procent elektoratu. Obserwatorzy podkreślają, że to rekord, jeśli chodzi o wybory do europarlamentu.





Bolesne straty lewicy





Sześcioprocentowy spadek poparcia odnotował z kolei blok lewicy. Największe straty – na poziomie 2 procent – dotyczą Zielonych i skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej. To jedyne formacje, które nie apelowały o spokój podczas zamieszek i które oskarżyły policję o rasizm.





Spośród polityków Francuzi najwyżej ocenili reakcję na zamieszki Marine Le Pen, która domagała się ostrego podejścia do grup wywołujących zamieszki i redukcji przyznanych im we Francji praw socjalnych. Poparcie dla niej wzrosło z 39 do 41 proc.





Wielkim przegranym jest prezydent Emmanuel Macron, którego popularność po tygodniu zamieszek spadła z 33 do 28 procent.