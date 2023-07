85-letnia legenda żeglarstwa szykuje się do trzeciego rejsu dookoła świata [WIDEO]

Właśnie skończył 85 lat i ani myśli zwalniać tempa. Krzysztof Baranowski to żywa legenda żeglarstwa. Postanowił zostać kapitanem, ponieważ... nie lubił gotować, a tylko kapitan może uniknąć tego obowiązku na pokładzie. Był dziennikarzem, pisał książki i podróżował po świecie. Dwukrotnie samotnie okrążył glob. Teraz planuje kolejny rejs dookoła świata. – Nigdy mi wiek nie przeszkadzał, a teraz wszyscy patrzą na mniej jak na raroga. Do tego stopnia, że musiałem pójść na test neuropsychiatryczny. To znaczy nie musiałem, ale prosiłem, żeby sprawdzili czy jestem przy zdrowych zmysłach – opowiada reporterom programu „Alarm!”.



