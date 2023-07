Oburzające szyderstwa Tuska z Kaczyńskiego. „Żaden dobry człowiek...” [WIDEO]

Katastrofa smoleńska była tragedią narodową, a dla Jarosława Kaczyńskiego była to też tragedia rodzinna, bo w jednej chwili stracił brata i jego małżonkę. Potem zmarła jego matka. Nie przeszkodziło to Donaldowi Tuskowi w atakowaniu i w szyderstwach z prezesa Prawa i Sprawiedliwości podczas konwencji Nowoczesnej. Co powiedział lider PO?

W sobotę w Warszawie odbyła się Konwencja Krajowa Nowoczesnej dotycząca gospodarki z gościnnym udziałem szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.

W swoim wystąpieniu Tusk nawiązał do pikniku rodzinnego w Pułtusku z udziałem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Polityk PO kpił, że Kaczyński debatuje tam z dziećmi.

Tusk atakuje Kaczyńskiego





W wypowiedzi Tuska nie zabrakło też szyderstw. – Wiemy wszyscy że Jarosław Kaczyński uwielbia rodzinne gry i zabawy na świeżym powietrzu. Oczywiście bardzo chciałbym, tak jak cała Polska, to jest jednak prezes partii rządzącej i rządzi niepodzielnie od kilku lat w Polsce, żeby on na serio pomyślał o tym, co jest prawdziwym problemem polskiej rodziny, także tej w Pułtusku. Na wszelki wypadek chcę poinformować, że takie okrągłe na pikniku to jest piłka, grill to gorące i proszę uważać, nie dotykać, duże kolorowe to są dmuchane zjeżdżalnie – stwierdził Tusk i otrzymał gromkie brawa od zgromadzonych.

Wypowiedź Tuska oburzyła internautów. Historyk Sławomir Cenckiewicz zwrócił uwagę, że Jarosław Kaczyński stracił najbliższych: brata Lecha Kaczyńskiego i jego żonę Marię w katastrofie smoleńskiej, a trzy lata później matkę Jadwigę.

„A dziś kpiny człowieka, który z tego śledztwa, z tamtej tragedii, z polityki i niestety z Polski uczynił wówczas pośmiewisko… Zło” – pisze Cenckiewicz.

Dziennikarz Marcin Dobski również nie krył swojego oburzenia. „Rodzina Jarosława Kaczyńskiego zginęła tragicznie w katastrofie, a Donald Tusk urządza takie... (wolę tego nie nazywać). Żaden dobry człowiek nigdy by czegoś takiego nie powiedział” – napisał.