U wybrzeży Tunezji zatonęła łódź. Zaginęło co najmniej 10 migrantów, jedna osoba nie żyje

W wyniku zatonięcia łodzi u wybrzeży Tunezji zaginęło co najmniej 10 migrantów; jedna osoba poniosła śmierć. Migranci próbowali przedostać się przez Morze Śródziemne do Włoch. Straż przybrzeżna uratowała dotychczas 11 osób.

Organizacja Human Rights Watch (HRW) wezwała w czwartek Tunezję do zaprzestania wydalania uchodźców i migrantów pochodzących z Afryki Subsaharyjskiej oraz do świadczenia usług humanitarnych osobom, które zgromadzono na granicy z Libią. Wcześniej w tym tygodniu setki osób przewieziono z nadmorskiego miasta Sfax do Ben Guerdane, zmilitaryzowanej strefy granicznej w Tunezji.

W połowie czerwca co najmniej 81 osób zginęło w wyniku zatonięcia łodzi przewożącej migrantów u południowo-zachodniego wybrzeża Grecji. Na pokładzie mogło jednak znajdować się nawet 750 osób.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2023 roku do Włoch, Hiszpanii, Grecji, Malty i Cypru dotarło 72 tys. osób. Większość z nich znalazła się ostatecznie we Włoszech.

Premier Meloni o walce z nielegalną migracją

Włoski rząd ma na celu osiągnięcie porozumienia z Tunezją ws. zarządzania przepływami migracyjnymi.

Do kwestii migracji odniosła się w minioną środę podczas wizyty w Warszawie premier Włoch Giorgia Meloni. Wzięła ona udział m.in. w konferencji „Przyszłość Unii Europejskiej” w ramach dni studyjnych Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). W panelu wzięli też udział premier Mateusz Morawiecki i współprzewodniczący EKR Nicola Procaccini z partii Bracia Włosi.

Meloni mówiła o tym, że jedynym skutecznym rozwiązaniem kwestii migracji jest „powstrzymanie napływu nielegalnych imigrantów, zanim dotrą na kontynent europejski”. W tym celu, jak zaznaczyła, należy odnowić strategiczną współpracę z państwami Afryki Północnej, którą Europa zaniedbała w ostatnich latach.

– Zaczynamy razem walczyć o zmianę tego podejścia. A ci, którzy myślą inaczej i myślą, że będą w stanie nas podzielić, po prostu się oszukują. Dlatego też bardzo szanuję, wręcz podziwiam siłę, z jaką premier Morawiecki broni swoich interesów narodowych, tak jak ja robię to we Włoszech. W tej sprawie więc, jak i w tysiącu innych obszarów, możemy współpracować – powiedziała szefowa włoskiego rządu.

Wizyta w Tunezji

W czerwcu włoska premier wraz z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i ówczesnym premierem Holandii Markiem Rutte odbyli wizytę w Tunezji, gdzie spotkali się z tunezyjskim prezydentem Kaisem Saiedem. W rezultacie uzgodniono m.in. przyznanie pomocy finansowej w wysokości 150 mln euro na walkę z przemytem ludzi, na kontrolowanie imigracji i na powstrzymanie kryzysu finansowego w tym kraju północnoafrykańskim.

Pod koniec czerwca na konferencji prasowej w Brukseli Meloni zaapelowała do KE o zwiększenie funduszu na walkę z nielegalną imigracją. – Dodatkowe 12 mld zapowiedzianych przez Komisję Europejską na imigrację to dobry początek. Ważne jest, aby zrozumieć, że do rozwiązania tego problemu potrzebne są pieniądze – oświadczyła 29 czerwca szefowa włoskiego rządu.

Dzień wcześniej powiedziała, że „jeśli chcemy rozwiązać problem imigracji u jego korzeni, to musimy zająć się kwestią rozwoju Afryki”.

– Od razu zgodziliśmy się na stałe włączenie Unii Afrykańskiej do G20. Dziś Europa w końcu uznaje, że stabilność krajów Afryki Północnej jest również problemem naszego kontynentu. Musimy raz na zawsze odejść od oszczędności utrzymując dyscyplinę budżetową – mówiła premier Włoch.