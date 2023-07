Msza pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. „Uczestniczymy w wydarzeniach historycznych”

Uczestniczymy w wydarzeniach historycznych – powiedziała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, która wzięła udział we mszy świętej w Łucku na Ukrainie poświęconej pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Gośćmi uroczystości byli też prezydenci Polski i Ukrainy, Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski.

Gosiewska: To duże kroki ze strony ukraińskiej





– Uczestniczymy w wydarzeniach historycznych. Oczywiście, przyszłość pokaże, na ile to, co dzieje się na naszych oczach, wpłynie na nasze przyszłe losy, ale to są duże kroki ze strony ukraińskiej w kierunku pojednania – oceniła Gosiewska.

Wicemarszałek przypomniała, że „nasza ręka do pojednania była wyciągnięta od lat, ale spotykamy wreszcie po drugiej stronie zrozumienie i konkretne działania”. – Myślę, że najbliższe dni przyniosą kolejne decyzje. Ja na nie czekam – podkreśliła.

Polityk wyjaśniła, że ważnym gestem ze strony ukraińskiej była obecność prezydenta Zełenskiego na mszy w intencji ofiar zbrodni, a także obecność na nabożeństwie przedstawicieli Wszechukraińskiej Rady Kościołów.

– Mówię o pobycie prezydenta Zełenskiego, o zapaleniu zniczy (przez dwóch prezydentów przed ołtarzem w katedrze łuckiej), o obecności wszystkich Kościołów ukraińskich tutaj i o wspólnej modlitwie. Myślę również o sprawach, które pewnie wydarzą się w najbliższych dniach. Czekamy na nie – powiedziała Gosiewska.





Ludobójstwo na Wołyniu





80 lat temu, 11 i 12 lipca 1943 r. Ukraińska Powstańcza Armia dokonała skoordynowanego ataku na ok. 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim dawnego województwa wołyńskiego. Wykorzystano fakt gromadzenia się w niedzielę 11 lipca ludzi w kościołach.





„Krwawa niedziela" jest uważana za szczytowy moment ludobójstwa dokonywanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-1945. W wyniku ludobójczych działań na Wołyniu zginęło ok. 100 tys. Polaków.





Sprawcami ludobójstwa – rzezi wołyńskiej byli członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów – B (frakcja Bandery), podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia oraz zachęcona przez nich ludność ukraińska, stanowiąca sąsiadów Polaków, często związanych z nimi więzami krwi. Bezpośrednią odpowiedzialność za wydanie zbrodniczego rozkazu ponosi główny dowódca UPA Roman Szuchewycz. OUN-UPA nazywała swoje działania „antypolską akcją", zmierzającą do uczynienia z Ukrainy obszaru zamieszkałego wyłącznie przez Ukraińców.