Wypowiedzi Tuska o wakacjach polskich rodzin dalekie od prawdy [WIDEO]

Donald Tusk przedstawił perspektywę smutnych i drogich wakacji. Lider Platformy Obywatelskiej stwierdził, że dwutygodniowe wakacje w Krynicy dla całej rodziny kosztują 30 tys. złotych. Jak się jednak okazuje wypowiedzi Tuska odbiegają daleko od rzeczywistości.

– Być może jakaś rodzina z Pułtuska rusza na wymarzony urlop. Wiemy ze statystyk, że mniej niż połowa rodzin zdecyduje się na jakąkolwiek formę wyjazdowych wakacji, ale jeśli kogoś już stać na krótki wyjazd, to on będzie dzisiaj wyglądał dzisiaj tak, panie Kaczyński. (…) Małżeństwo z dwójką dzieci jedzie do Krynicy, benzyna 250 złotych plus woda mineralna na podróż. Zatrzymacie się, żeby kupić najtańszy zestaw w McDonalds – mówił szef PO.





Zdaniem Donalda Tuska, „rodzina dojedzie do Krynicy. Tam zapłaci tani domek – na tydzień to 2450 zł. Hotel to ponad 6 tys. złotych. Krynica Morska i tak nie jest najdroższa. Kolacja – dorsz, frytki i zupa (…) pierwszy dzień to 2985 złotych, a za kolejne sześć dni zapłacą prawie 7 tys. złotych i to licząc tylko zakwaterowanie i trzy posiłki dziennie.”





– Ustka stała się wyraźnie droższą niż Rodos. (…) Gdybyście chcieli z Pułtuska wyjechać do tej Krynicy, to za dwa tygodnie to prawie całe życiowe oszczędności, bo średnie oszczędności rodziny to 30 tys. złotych – mówił Tusk.





Z danych przedstawionych przedstawionych przez Polski Insytut Ekonomiczny na wakacje planuje wyjechać ok. 60 proc. Polaków. Turyści wypoczywający w kraju najchętniej wybierają wybrzeże Bałtyku, a wyjeżdżający za granicę – wypoczynek w Chorwacji. „To zgoła odmienne – lepsze – plany, które zaprezentował na Konwencji Krajowej Nowoczesnej, Donald Tusk” – informuje Polskie Radio 24. Szef PO stwierdził, że „mniej niż połowa rodzin zdecyduje się na jakąkolwiek formę wyjazdowych wakacji”. Tymczasem w 2010 roku, gdy rządziła koalicja PO-PSL, ponad 60 proc. Polaków nie mogło sobie pozwolić na wyjazd na wakacje.





Wakacje Polaków





Podobnie jak w poprzednich latach, większość z nas planuje urlop w kraju – deklaruje tak od 54 proc. (CBOS) do 64 proc. – wskazał Instytut, powołując się na Polską Organizację Turystyczną (POT). Wśród osób wypoczywających w kraju od lat najbardziej obleganym kierunkiem jest Bałtyk (27-37 proc.), nieco mniej osób decyduje się na urlop w górach (15-22 proc.) i na Mazurach (8-19 proc.). Osoby wyjeżdżające na zagraniczne wakacje najczęściej planują wypoczynek w Chorwacji (18 proc.), Grecji (14 proc.), Hiszpanii (12 proc.), we Włoszech (11 proc.) i w Turcji (9 proc.) – wynika z przedstawionych danych.





Na tegoroczne wakacje Polacy przeznaczą więcej pieniędzy niż w 2022 r. Według badań, na wyjazd wydadzą średnio 3 tys. 200 zł, czyli o 474 zł więcej niż rok wcześniej. Planowana kwota na osobę – jak wynika z innych badań – różni się w zależności od tego, czy turyści chcą wypoczywać w kraju (2 tys. 256 zł), czy za granicą (3 tys. 971 zł).