Prawie 70 procent Rosjan chce reelekcji Władimira Putina w 2024 roku – podaje portal The Kyiv Independent, powołując się na wyniki sondażu rosyjskiego Centrum Lewady. W przyszłym roku w Rosji mają się odbyć wybory prezydenckie.

Z niedawnego sondażu przeprowadzonego przez rosyjskie Centrum Lewady wynika, że 68 proc. ankietowanych obywateli Rosji chce reelekcji Władimira Putina w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Centrum Lewady to ośrodek badania opinii publicznej w Rosji, niezależny od władz.

Ilu Rosjan popiera Putina?

Spośród ankietowanych, którzy chcą, aby Putin pozostał prezydentem po wyborach w 2024 roku, 29 proc. twierdzi, że „prowadzi on właściwą politykę, wzmacnia państwo”, a 20 proc. twierdzi, że zbrodniarz wojenny jest „dobrym prezydentem”.

Ponadto 17 proc. respondentów uważa, że dyktator jest „za ludźmi i za stabilnością”, oraz że „nie ma alternatywy”.

The Kyiv Independent wskazuje, że według sondażu, większość tych, którzy chcą reelekcji Putina, to osoby w wieku 55 lat i starsze, które ufają telewizji jako głównemu źródłu informacji i są „najbogatszymi Rosjanami”.

Ponadto 39 proc. respondentów uważa, że Putin wyraża interesy „organów ścigania”, które „nie zmieniły się zbytnio w ciągu dwóch lat”. Jednocześnie 29% ankietowanych twierdzi, że rosyjski dyktator wyraża interesy „zwykłych ludzi”, co jest „najwyższą wartością w całym okresie obserwacji”.

Kiedy wybory w Rosji?

Kolejne wybory prezydenckie w Rosji mają się odbyć w marcu 2024 roku. Jak zauważa The Kyiv Independent, będą to pierwsze wybory prezydenckie w Rosji po wprowadzeniu przez Putina w 2020 r. poprawek do konstytucji kraju, które umożliwiły mu ubieganie się o reelekcję.





