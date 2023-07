Pierwszy bank wprowadza konto mieszkaniowe w ramach programu Pierwsze Mieszkanie

Od poniedziałku w Banku Pekao będzie można założyć konto mieszkaniowe, które jest jednym z elementów rządowego programu Pierwsze Mieszkanie. Jest to pierwszy bank, który wprowadza produkt do swojej oferty.

Program „Pierwsze Mieszkanie" składa się z dwóch komponentów: „bezpiecznego kredytu 2 proc." i konta mieszkaniowego. Obowiązuje na mocy przepisów, które weszły w życie 1 lipca.





Kredyty i konta mieszkaniowe mogą być oferowane przez banki, które podpiszą w tej sprawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadzą produkt do swojej oferty.

Pierwszy bank wprowadza konto mieszkaniowe

Pekao od 3 lipca udziela „kredytów 2 proc.”. Od poniedziałku udostępni też klientom możliwość otwarcia konta mieszkaniowego. Wtedy też ogłosi szczegóły oferty.

Na początku konto będzie można założyć wyłącznie w oddziałach banku, choć Pekao nie wyklucza rozszerzenia kanałów sprzedaży konta na bankowość elektroniczną.

„Dostępne na koncie mieszkaniowym benefity w postaci naliczania odsetek brutto bez podatku Belki oraz atrakcyjna premia mieszkaniowa chroniąca oszczędności klienta przed utratą wartości w czasie, czyli np. przed wysoką inflacją, przemawiają za tym, że oferta nowego konta może cieszyć się zainteresowaniem w szczególności wśród rodziców młodzieży w wieku od 13 do 18, a nawet 26 lat, którzy będą w stanie odkładać środki na zakup pierwszego mieszkania dla dziecka za kilka lat” – podał bank.

Czytaj także: Pierwsze mieszkanie. Minister przedstawił szczegóły programu





Zgodnie z przepisami, konto mieszkaniowe mogą założyć osoby, które ukończyły 13 lat i mają nie więcej niż 45 lat. Okres oszczędzania na koncie wynosi od 3 do 10 lat.

Zgromadzone środki wraz z premią można będzie wydać na zakup pierwszego mieszkania, domu lub wkład finansowy w inwestycję, np. w ramach spółdzielni mieszkaniowej.

Jak utrzymać aktywne konto?

Aby konto było aktywne, należy co miesiąc odkładać na nie kwoty od 500 zł do 2000 zł. W ciągu roku kalendarzowego można ominąć jedną wpłatę. Oszczędności będą oprocentowane zgodnie z ofertą banku, a odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

Systematyczne wpłaty (czyli co najmniej 11 wpłat rocznie) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego.

Zobacz także: „Bezpieczny kredyt 2 procent". Ile osób już zgłosiło się do banków?





Konto jest skierowane do osób, które nie mają i w przeszłości nie miały mieszkania lub domu. Od tej zasady obowiązują wyjątki. Konto będzie można otworzyć posiadając mieszkanie lub dom, jeśli mieszka się w nim z co najmniej dwojgiem dzieci (w przypadku dwójki dzieci powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać 50 m kw., przy trójce dzieci – do 70 m kw., przy czwórce dzieci – do 90 m kw., przy co najmniej piątce dzieci nie ma ograniczenia metrażu).