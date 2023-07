Polska kocha darta! Pierwszy wielki turniej nad Wisłą za nami

To była wspaniała promocja darta w Polsce. Publiczność zgromadzona na warszawskim Torwarze mogła podziwiać na żywo największe gwiazdy tego sportu, a pierwszy w historii naszego kraju turniej z cyklu World Series of Darts wygrał trzykrotny mistrz świata, Michael van Gerwen.

Hala wypełniona po brzegi fanami darta z całej Polski i nie tylko, ludzie przebrani za postacie popkultury, przyśpiewki znane ze światowych aren, ale również i te rodzime – atmosfera podczas dwudniowego Poland Darts Masters mogła robić wrażenie. Pierwszego dnia publiczność skupiała się bardziej na dopingowaniu Biało-Czerwonych, ale nazajutrz, gdy odpadł ostatni reprezentant gospodarzy – Krzysztof Ratajski – kibice niesieni grą czołowych darterów świata mogli się „odpalić”, czego dowodem m. in. odśpiewany “Ogórek zielony ma garniturek” Michaelowi van Gerwenowi (Holender w takiej barwie koszulki występował na Torwarze).





No właśnie, Polacy. Po pierwszym dniu w grze został tylko ten najlepszy, sklasyfikowany na 19. miejscu w światowym rankingu Ratajski, który i tak sprawił niespodziankę, wygrywając z piątką, Robem Crossem. Pozostali, tak jak można było się spodziewać, nie sprostali światowej czołówce. Mimo to, w sobotę nie dało się tego odczuć, a trybuny po prostu przeorientowały się na doping dla gigantów darta.





Chociaż obok van Gerwena w roli faworyta najczęściej wymieniano Michaela Smitha i Gerwyna Price’a, to w decydującym meczu z Holendrem spotkał się Dimitri van den Bergh. Obchodzący w sobotę urodziny Belg dwukrotnie usłyszał gromkie Sto lat od publiczności, co najwidoczniej poniosło go do finału. Najpierw po świetnej grze odprawił z kwitkiem Ratajskiego, a potem okazał się lepszy od Price’a. Na więcej nie było go jednak stać – van Gerwen kontrolował przebieg finału i zdecydowanie zwyciężył 8:3.

Włodarze Professional Darts Corporation (PDC) już zapowiedzieli, że za rok impreza ponownie zagości w Polsce. Czy będzie to warszawski Torwar, wyprzedany w nieco ponad pół godziny, czy większa hala – o tym jeszcze nie wiemy. Wiadomo natomiast, że Poland Darts Masters okazał się wielkim sukcesem sportowym i organizacyjnym. I chociaż wciąż jest pole do poprawy (np. zbyt mała liczba punktów gastronomicznych), to wygląda na to, że Polska podołała wyzwaniu i PDC zyska kolejne, zakręcone na punkcie darta miejsce w kalendarzu na lata.