Koncert „Chwała Mu” na stadionie we Wrocławiu

Kilkadziesiąt tysięcy chrześcijan z całej Polski modliło się wspólnie na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu. „Chwała MU” to jedno z największych wydarzeń ewangelizacyjnych w Polsce. Zorganizował je Marcin Zieliński, katolik znany z uzdrowień – podała „Gazeta Wrocławska”.

Na płycie stadionu we Wrocławiu stanęła wielka scena. Na niej artyści wykonali różne utwory, które mówiły o wielkości i chwale Boga. Wygłaszano także świadectwa wiary i przypominano prawdy wiary chrześcijańskiej. Wydarzenie „Chwała Mu” miało charakter religijny w formie muzycznego uwielbienia. Rozpoczęło się o godzinie 16 i trwało do późnego wieczora.









Spotkanie z Bogiem





– Jezus umarł po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Witam Kościół zgromadzony. Witam wszystkich ochrzczonych wszystkich denominacji chrześcijańskich. Jezus mówił, że jak zostanie wywyższony nad ziemię, to pociągnie wszystkich do siebie. Wywyższajmy dzisiaj zatem Jezusa, by Kościół był jeszcze bardziej zjednoczony – mówił na otwarciu bp Artur Ważny, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski.





– Mam swoje problemy i perypetię. Potrzebuję spotkania z Bogiem. Może nie zawsze byłem blisko niego, ale to dobra okazja, by tę wiarę gdzieś tam ukrytą na dnie serca obudzić. Dlatego przyjechałem. Nie oczekuję niczego. Przyjechałem, by powiedzieć Bogu: "jestem". Pomodlić się, uspokoić myśli wśród ludzi, którzy żyją wartościami chrześcijańskimi – powiedział Michał Kwaśniak z Gorzowa Wielkopolskiego reporterowi „Gazety Wrocławskiej”.





